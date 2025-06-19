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兆利：靜待明年新機效應 聚焦產線全自動化

2025/06/19 11:41

兆利董事長張台沅（左）與副董事長劉光華。（記者卓怡君攝）兆利董事長張台沅（左）與副董事長劉光華。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕軸承廠兆利（3548）今日召開股東會，並通過盈餘分派案，配發每股現金股利2元，股票股利0.25元。展望下半年營運，兆利指出，NB業務受惠中系摺疊筆電新機種，兆利獨供高單價及高技術難度之「玄武水滴轉軸」，將是主要營運亮點。此外，美系及中系品牌客戶傳統NB軸承訂單也將持續穩健貢獻。兆利今年前5月累積營收46億元，年增16%，繳出歷年同期最佳。

兆利表示，3C業務由於中系摺疊機種拉貨漸過高峰，預期下半年將逐步走平，靜待明年新機種加入。LCD方面，維持全年個位數年減看法。至於光纖業務，儘管營收份額仍低，去年以來客戶的傳統訂單需求有轉強趨勢。

整體而言，由於上半年匯率波動、下半年摺疊機訂單收斂，兆利看待今年全年營收增幅將趨於平緩，不過，一旦明年新機種挹注，勢將重回成長軌道。

兆利強調，今年資本支出將針對集團全自動化組裝產線，進行重點優化與設備擴增，積極爭取未來摺疊機新客戶訂單。

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