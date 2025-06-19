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首件公辦都更「南港新都」簽約！蔣萬安「想搬到南港」嘆：房價一般人難負擔

2025/06/19 12:13

台北市長蔣萬安見證下，住都中心董事長李四川與宏匯公司董事長許崑泰，正式簽署出資暨實施都市更新契約。（記者孫唯容攝）台北市長蔣萬安見證下，住都中心董事長李四川與宏匯公司董事長許崑泰，正式簽署出資暨實施都市更新契約。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕南港區首件招商公辦都更案「南港新都」，台北市住宅及都市更新中心（住都中心）評選出宏匯股份有限公司，獲得最優申請人資格，今（19）日舉行正式簽約儀式。台北市長蔣萬安致詞時表示，南港未來會是蛋黃中的蛋黃，「自己也想搬到南港，但是房價不是一般人可以負擔的。」

住都中心指出，「南港新都」基地位於南港區重陽路262巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北所圍街廓的中央，面積達2928.2坪，是台北市稀有大面積土地，將規劃兩棟30層住宅大樓，及1棟3層樓社宅與辦公空間，預估回饋社會住宅約20戶，預定2029年開工、2033年完工。

今天在台北市長蔣萬安見證下，住都中心董事長李四川與宏匯公司董事長許崑泰，正式簽署出資暨實施都市更新契約。蔣萬安致詞時指出，「南港新都」象徵南港從過去的工業區的「黑鄉」翻轉成為「潮城」，近年的發展各界有目共睹。

蔣萬安表示，從南機社宅、東明社宅、台北流行音樂中心、南港軟體園區、國家生技園區、南港展覽館、金融園區以及剛開幕的lalaport，未來規劃將有4.48公里的人行立體連通道串連整個地區，南港未來會是台北蛋黃中的蛋黃。

「我一直很希望是不是有機會可以搬來南港」蔣萬安說，「我一直很想搬過來，也很希望能成為李彥秀委員選區的里民，但我想這邊的房價可能也不是一般人可以負擔」，但是可以想見未來的發展無可限量。

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