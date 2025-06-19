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中國啤酒低價傾銷 財長：最慢7/9決定是否課反傾銷稅

2025/06/19 11:34

財政部長莊翠雲今（19）日出席立法院財政委員會，就「近三年菸酒管理法對於私菸（含電子菸、加熱菸）查緝成效與菸品健康捐經費分配及運作使用情形」進行專題並備質詢。（記者叢昌瑾攝）財政部長莊翠雲今（19）日出席立法院財政委員會，就「近三年菸酒管理法對於私菸（含電子菸、加熱菸）查緝成效與菸品健康捐經費分配及運作使用情形」進行專題並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中國啤酒低價傾銷，財政部正進行反傾銷調查，立委關切調查進度。財政部長莊翠雲今表示，經濟部4月30日已完成產業損害調查，財政部最慢7月9日前會完成初步調查結果，決定是否課徵臨時反傾銷稅。

立法院財政委員會今邀請財政部、衛福部、法務部等就私菸查緝成效等進行專題報告，民進黨立委郭國文關切中國啤酒反傾銷調查進度。莊翠雲表示，中國啤酒反傾銷調查，經濟部4月30日已完成產業損害調查，財政部最慢7月9日前公布初步調查結果，決定是否課徵臨時反傾銷稅，不會延後70天

郭國文追問，有些中國啤酒已經公告7月1日後就要漲價，還請通路商囤貨，進口愈多、囤貨愈多，對台灣業者傷害愈大，課徵臨時反傾銷稅是否追溯90天？財政部關務署說明，回溯課徵有適用要件，即業者在展開調查前後3個月大量囤積，業者可在課徵臨時反傾銷稅時提出申請。

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