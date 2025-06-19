Waymo申請紐約測試許可 Uber、Lyft聞訊股價下挫

美國自駕車公司「Waymo」已申請在紐約市測試其自動駕駛計程車的的許可證。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國自駕車公司「Waymo」已申請在紐約市測試其自動駕駛計程車的的許可證。消息一出，競爭對手Uber、Lyft 18日股價聞訊下挫。

綜合媒體報導，Waymo週三（18日）宣布，公司已向紐約市交通局申請，允許其車輛在曼哈頓街頭進行自動駕駛測試，並由訓練有素的人工專家進行駕駛監督。

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Waymo還稱，無論申請結果如何，Waymo都計劃從今年7月開始，安排一名人類駕駛員手動駕駛其汽車，在紐約市收集數據並評估其技術。

Waymo目前在美國洛杉磯、奧斯汀、鳳凰城舊金山等地提供完全自動駕駛的付費乘車服務。但由於監管環境的限制，Waymo近期不會在紐約推出類似的商業服務。

報導指出，Waymo申請在紐約市測試其自動駕駛汽車許可之舉，預示著未來在美國最大的叫車市場之一可能面臨競爭。消息一出，同業Uber、Lyft 18日股價聞訊下挫，分別下跌1.56%、1.74%，收在83.44美元、14.69美元。

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