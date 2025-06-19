土地、營造成本在高原期 宏普短期購地偏保守

宏普今舉行股東會，董事長游武龍表示公司短期購地會較保守。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕老牌績優建商宏普（2536）今召開股東會，董事長游武龍表示，宏普已4年沒買地，手上的土地庫存足夠未來4年推案，由於營造成本、土地成本仍在高原期，因此公司短期購地會較保守。

不過宏普今年仍有兩建案可入帳，分別是總銷31億元的「宏普時代苑」、以及總銷70億元的「宏普Garden Park」，游武龍表示，宏普未來6-7年可交屋入帳的案源都已確定，接下來的推案也會按照既有的節奏，每年預計在百億元左右。

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游武龍進一步說明，今年上半年宏普雖未推案，但下半年將有兩個預售案推出，分別是位於桃園青埔捷運A19站個案，以及與日本三井合作推出的三重台北橋站的「J PARK」，總銷金額合計約百億元。

游武龍分析，房地產為景氣循環產業，原本就有高低基期，業者要調整好自己的體質以應付產業低谷，來符合現在的金融市場市況，目前在北中南不同地點，推案會有不同的銷售表現，如果推案地點沒有特殊的機能，可能會比較辛苦。

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