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星宇航空斥資逾1300億元 增購10架A350-1000

2025/06/19 11:23

星宇航空正式簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單。星宇航空執行長翟健華及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry代表簽約。（星宇航空提供）星宇航空正式簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單。星宇航空執行長翟健華及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry代表簽約。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空18日與Airbus於正式簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單。星宇航空執行長翟健華指出，此次新簽訂的10架A350-1000，預計2031年起陸續交機，投入中長程航線服務。星宇購買10架A350-1000廣體客機，加上引擎金額將超過1360億元，

昨日簽約儀式由星宇航空執行長翟健華及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry代表簽約。

翟健華表示，此次增購A350-1000對星宇航空擴展航點、強化全球市場布局具有重要意義。A350-1000擁有優異的航程、燃油效率與乘客舒適度，與星宇航空未來長程航線營運、提供旅客體驗的策略方向契合，隨著星宇航空國際航網持續拓展，A350-1000也將扮演推動成長、永續發展與營運的重要角色。

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，A350-1000擁有先進的設計與出色的燃油效率，星宇航空再度選擇增購A350-1000，顯示此機型在長程航線市場上的優異性能，不僅可協助航空公司優化航網布局，並有效降低對環境的影響。

星宇航空在巴黎國際航空展除簽署A350-1000增購合約外，A350-1000專屬塗裝也在今日首度公開。 A350-1000機身超過70%以先進材料打造，其中53%為碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等。

星宇航空目前營運機隊共有28架，包括13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，首架A350-1000亦將於今年底正式交機。原本訂購的A350-1000共有8架，加上此次新增簽訂的10架，未來A350-1000機隊總數將達18架。

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