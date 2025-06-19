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海外網購注意！6/20起禁境外IP連線辦理實名認證

2025/06/19 11:11

「EZ WAY易利委」APP發布通知，自6月20日起，禁止境外IP連線辦理實名委任。（記者鄭琪芳攝）「EZ WAY易利委」APP發布通知，自6月20日起，禁止境外IP連線辦理實名委任。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕喜歡海外網購的民眾注意了！快遞包裹實名認證APP「EZ WAY易利委」6月17日發布通知，自6月20日起，禁止境外IP連線使用EZ WAY辦理實名認證註冊及實名委任作業，須以境內網路進行連線。財政部關務署表示，此舉是為防杜冒名報關，正常使用EZ WAY的民眾，海外網購不受影響。

為防杜冒名報關，財政部關務署推出「預先委任」措施，快遞包裹通關前要先取得實名委任，民眾透過EZ WAY辦理委任，海關再受理通關。近來海關發現，冒名報關者中很多都是以境外IP連線EZ WAY，為避免冒名報關情形，EZ WAY發布通知，自6月20日起，禁止境外IP連線使用EZ WAY辦理實名認證註冊及實名委任作業，請民眾改以境內網路進行連線。

關務署說明，這項新制上路後，EZ WAY正常使用者海外網購不受影響，民眾若出國旅遊、海外出差等，可在出國前或回國後，再以境內網路連線EZ WAY回復確認。

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