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緯創新竹總部開幕 黃仁勳驚喜露面1分半

2025/06/19 10:46

緯創竹北AI園區今日正式舉辦開幕典禮，輝達執行長黃仁勳雖未親自出席，但特別錄製1分半的影片致詞。（記者方韋傑攝）緯創竹北AI園區今日正式舉辦開幕典禮，輝達執行長黃仁勳雖未親自出席，但特別錄製1分半的影片致詞。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新竹報導〕緯創（3231）竹北AI園區今日正式舉辦開幕典禮，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳雖未親自出席，但特別錄製1分半的影片致詞，祝賀緯創達成關鍵里程碑。他在影片中強調，AI已是全世界最重要的基礎設施之一，緯創在這項全球競賽中扮演不可或缺的角色，雙方的合作也將持續推動AI產業邁入全新世代。

黃仁勳指出，緯創過去八年來參與輝達每一代GPU架構平台的生產與部署，如今已成為最重要的策略夥伴之一。他透露，目前一台完整的Blackwell AI伺服器系統，每一機櫃約有130兆個電晶體、1200萬個零組件，重量近兩噸，為人類打造過最複雜的電腦之一，而緯創每季可交付高達24萬台，展現對於高階AI硬體製造的極致掌握。

「這不只是製造，這是工藝的展現，是真正的AI基礎設施。」黃仁勳表示，緯創七座工廠、七千名員工共同參與這場AI革命，打造的不只是電腦，更是一種新型態的工廠──AI工廠。他進一步指出，在AI時代，資料是原料、加速運算是引擎、智慧就是最終的產品。

黃仁勳也特別提到，隨著AI技術快速演進，全球市場對高效能運算設備的需求日益龐大，緯創新設立的AI園區將有助輝達提升產能與供應彈性，強化雙方在全球AI產業的領導地位。「我們為能與緯創攜手打造這個未來感到驕傲，謝謝你們的專業與奉獻。」

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