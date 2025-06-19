中鋼董座：鋼鐵、石化、汽車產業「中國有碰到都倒一片」

中鋼董事長黃建智。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕中鋼（2002）董事長黃建智今（19日）表示，中國碰到的產業如鋼鐵、石化、汽車等「都是倒成一片」，對中鋼而言，銷中國的量少，且是特殊利潤較好產品，直接影響小，但是中國產能過剩且傾銷，造成鋼價低迷，仍有間接影響。

中鋼股東會19日在中鋼小港廠區舉行，會中股東關切中鋼減碳、碳費、中國產能、興達海基等議題。

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有股東提問中國產能過剩，且房地產需求不振對中鋼影響。黃建智說明，全球鋼鐵一年產量達18億噸，中國就佔其中10億噸，「成也中國、敗也中國」，鋼鐵又與房地產景氣連動高，近年中國房地產困境確實影響鋼鐵業。

但黃建智點出，中國新能源車發展快速，因此目前中國鋼鐵景氣算是低水平，且中美貿易戰抗爭下，中國持續推出刺激政策、消費品補貼等，財政刺激政策應會持續，多少可支撐鋼鐵需求。

他進一步提到，中國產能過剩嚴重性，去年向外倒貨1億噸，這是造成全球鋼鐵低價關鍵，面對中國的傾銷競爭，中鋼也對應得很辛苦，目前中鋼銷往中國一年僅剩下30幾萬噸，在中鋼一年銷量上千萬噸中並不大，且還持續外銷產品是特殊、客製化產品，相對利潤較好。

黃建智強調，中鋼銷往中國沒有直接影響，而是間接影響，但鋼鐵、石化、汽車等，「中國有碰到（產業）都是倒成一片」，要在紅海當中脫身，中鋼會提升精緻鋼鐵與銷量，落實二軸、三轉策略。

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