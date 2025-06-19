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最長已拖2年！加熱菸風險評估3個月搞定？衛福部：希望能夠

2025/06/19 10:22

加熱菸風險評估3個月搞定？衛福部長邱泰源表示，希望能夠。（資料照）加熱菸風險評估3個月搞定？衛福部長邱泰源表示，希望能夠。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕目前尚無經衛福部通過健康風險評估審查的加熱菸，因此市面流通的加熱菸均屬「私菸」，立委質疑衛福部拖延審查，導致稅收流失。衛福部長邱泰源上午在立法院財政委員會答詢表示，目前已有7家提出申請，第1家送審是2023年6月底，正謹慎依程序辦理。國民黨立委賴士葆詢問：「3個月能搞定嗎？」邱泰源回應：「希望能夠。」

根據財政部統計，我國查獲違法加熱菸數量有逐年上升趨勢，2024年查獲違法加熱菸229.57萬包（4435件）、年增130.58萬包或131.91％；今年前5月，查獲違法加熱菸113.98萬包（2082件）、年增47.97萬包或72.66％。

立院財委會今邀請財政部、衛福部、法務部等就私菸查緝成效等進行專題報告，民進黨立委吳秉叡詢問加熱菸健康風險評估審查情況，邱泰源表示，目前有7家提出申請，正謹慎依程序辦理。國健署長吳昭軍補充，第1家送審是在2023年6月底，因資料不完整或缺漏須補件。

吳秉叡質疑，那麼多人都在抽加熱菸，立法院很多立委也吸加熱菸，「一抓一大把」，每年國家損失多少稅收？衛福部審查一個健康風險評估要2年，7家申請都沒有過。

對於台灣菸酒公司申請情況，財政部長莊翠雲表示，菸酒公司也於2024年2月送件申請，已送件超過1年，非常努力在調整。吳秉叡表示，「再半年不過請他下台」。莊翠雲回應，菸酒公司已經非常努力在做。

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