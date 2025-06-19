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鈊象董座：全年營運持續成長 惟匯率恐壓縮成長幅度

2025/06/19 10:25

鈊象董座李柯柱看全年營運持續成長，惟匯率恐壓縮成長幅度。（記者張慧雯攝）鈊象董座李柯柱看全年營運持續成長，惟匯率恐壓縮成長幅度。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股鈊象（3293）今（19）日召開股東會，董事長李柯柱表示，授權遊戲業務表現亮眼，成為推動營收與獲利成長的主力引擎，預估今年營運持續成長；針對匯率問題，總經理江順成坦承，目前1-5月的確出現3億元左右的匯兌損失，且鈊象7成營收以美元計價，換算回台幣會減少，恐壓縮全年營收成長幅度。

李柯柱指出，授權業務收入穩定增長，帶動整體毛利率由96%提升至97%，淨利也大幅上升至91億元，稅後每股盈餘（EPS）達32.14元，較前年的22元成長近10元。

同時，鈊象5月營收18.97億元，年增20.67％，創歷史單月新高。累計前5月營收91.06億元，年增26.51％；2025年第1季稅後盈餘26.26億元、年增28.9％，EPS為9.32元。

針對匯率問題，江順成解釋，1-5月營收成長26%，不過，獲利恐無法同步成長兩成以上，受到匯率因素影響，的確出現匯兌損失，不過，6月開始若台幣匯率穩定的話，匯損就會少一些，但鈊象7成多營收以美元計價，換回台幣會少1成多，恐壓縮全年成長幅度。

此外，針對員工分紅一案，李柯柱表示，員工分紅金額達27億元，主要是公司認為員工是公司資產，員工創造很好的業績，將獲利分享給員工，希望大家一起按既定策略往前走。

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