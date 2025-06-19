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市場憂心美國介入以伊衝突 國際油價震盪中收高

2025/06/19 09:43

國際油價週三（18日）震盪中收高。（路透）國際油價週三（18日）震盪中收高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人評估伊朗與以色列衝突可能造成的供應中斷，以及美國可能直接介入的風險，國際油價週三（18日）震盪中收高。

美國西德州紐約中級原油期貨上漲30美分，收每桶75.14美元。

布蘭特原油期貨收盤上漲25美分，報每桶76.70美元。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）拒絕了美國總統川普提出的「無條件投降」要求，而川普則表示他的耐心已經耗盡，但未透露下一步行動為何。

1位知情人士透露，川普與其團隊目前考慮的其中一個選項，是與以色列聯手空襲伊朗核設施。

能源諮詢公司 Ritterbusch and Associates 的分析師在報告中表示：「原油市場目前仍處於觀望狀態，以伊衝突仍充滿變數，可能導致布蘭特原油飆升至每桶83美元，也可能驟跌至約每桶68美元。」

分析人士指出，美國若直接介入，衝突將擴大，該地區能源基礎設施面臨更高的攻擊風險。

荷蘭國際集團（ING）分析師在一份報告中表示：「油市目前最擔心的，是荷姆茲海峽的關閉，全球約3分之1的海運原油通過這個戰略要道，若此處發生重大中斷，足以推升油價至每桶120美元。」

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