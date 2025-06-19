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利潤創新高、裁員卻更多 ! 美企掀AI瘦身潮

2025/06/19 14:12

AI來襲，美國企業掀起一波裁員潮。（彭博）AI來襲，美國企業掀起一波裁員潮。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國企業界正經歷一場前所未有的裁員潮，即便企業利潤在2024年底創下歷史新高，但企業裁員的人數卻越來越多。《華爾街日報》報導，美國許多大公司正在裁員，部分企業裁員人數更是高達數千人，並不是企業獲利不佳，這場裁員潮的獨特之處在於AI浪潮中，越來越多的企業推崇效率至上、「少人多產」。

專家指出，越來越多美國企業正在專注於效率而不是規模，人多反而成了發展的阻礙。這股風潮存在於美國大大小小的公司，越來越多企業認為員工人數過多本身就是一個障礙，許多老闆傳達的訊息是「任何仍在領薪水的員工都可以更努力工作」。

根據就業數據提供商Live Data Technologies數據，過去3年，美國上市公司的白領員工總數減少了3.5%。過去10年，標準普爾500指數成分股公司中，有5分之1的公司員工規模出現萎縮。

現今，美企裁減管理職，成為這輪裁員潮的重點目標。根據Live Data Technologies數據，從2022年5月到2025年5月，美企管理人員數量下降6.1%，高階主管職位減少了4.6%。

據報導，包括寶僑 （P&G）宣布裁減7000個職位、約15%非產線員工，其目標是創造「更廣泛的角色和更小的團隊」。而雅詩蘭黛、Match也削減了20%的管理階層。至於美國銀行的管理階層，從本有13級壓至7級，微軟也打算裁員數千人，亞馬遜則持續精簡中階管理層。

惠普（HP）財務長瑪麗·邁爾斯在本月表示，企業組織「越扁平，速度越快」。現今惠普企業的員工人數不到5.9萬人，創10年前獨立以來最小規模。全美最大的超市沃爾瑪，其人力資源主管唐娜·莫里斯表示，今天的許多工作崗位在幾年前還不存在，我們預計這種變化的步伐還將繼續。

美銀執行長莫伊尼漢（Brian Moynihan）直言，更少的人力和更低的成本造就更高產出。據報導，2010年莫伊尼漢出任執行長時，美銀的員工約28.5 萬員工，如今已縮減至約21.3萬人，收入卻較10年前增長18%。

電商平台Shopify和語言學習應用程式Duolingo表示，未來徵才前提是先證明該工作是無法自動化完成。新創企業Jolie Skin創辦人兼執行長 Ryan Babenzien 說，10年前，5人或是更少員工建立5000萬美元的業務會非常困難。如今，這將變得非常普遍。

不過，哈佛商學院管理學教授Joseph Fuller則警告，「過度扁平化令組織機能失調，員工被迫承擔3人工作量」。

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