晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》鴻呈：AI需求續旺 猛攻漲停

2025/06/19 09:39

鴻呈受惠於AI與雲端伺服器需求強勁，可望挹注未來3至5年營運動能。（記者方韋傑攝）鴻呈受惠於AI與雲端伺服器需求強勁，可望挹注未來3至5年營運動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻呈（6913）受惠於AI與雲端伺服器需求續強，可望挹注未來3至5年營運動能，加上現有產能仍持續追趕客戶期望，今日股價大受激勵，截至上午9時10分暫報漲停價120元，成交量416張，尚有581張漲停價委買單鎖盤。

鴻呈有鑑於美中供應鏈移轉趨勢延續，加速擴張越南產能，下半年越南廠產能比重上看5成。針對市場關注的對等關稅議題，由於公司主要業務採間接銷美，直接出口至美國的比重為9%，因此，在客戶負擔關稅之下，美方政策帶來的影響有限。

鴻呈公告首次庫藏股執行情況，自4月21日至6月9日共買回268張股票，低於預定500張的目標，總金額逾2898萬元，平均每股價格為108.16元，公司表示，為兼顧市場機制與資金運用效率，因此未執行完畢。目前訂於7月1日除權息，配發現金股利2.5元，除息基準日為7月7日，現金股利將於7月21日發放。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財