焦點股》鴻呈：AI需求續旺 猛攻漲停

鴻呈受惠於AI與雲端伺服器需求強勁，可望挹注未來3至5年營運動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻呈（6913）受惠於AI與雲端伺服器需求續強，可望挹注未來3至5年營運動能，加上現有產能仍持續追趕客戶期望，今日股價大受激勵，截至上午9時10分暫報漲停價120元，成交量416張，尚有581張漲停價委買單鎖盤。

鴻呈有鑑於美中供應鏈移轉趨勢延續，加速擴張越南產能，下半年越南廠產能比重上看5成。針對市場關注的對等關稅議題，由於公司主要業務採間接銷美，直接出口至美國的比重為9%，因此，在客戶負擔關稅之下，美方政策帶來的影響有限。

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鴻呈公告首次庫藏股執行情況，自4月21日至6月9日共買回268張股票，低於預定500張的目標，總金額逾2898萬元，平均每股價格為108.16元，公司表示，為兼顧市場機制與資金運用效率，因此未執行完畢。目前訂於7月1日除權息，配發現金股利2.5元，除息基準日為7月7日，現金股利將於7月21日發放。

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