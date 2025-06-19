中鋼股東會登場 董座黃建智：今年Q3最緊張、Q4逆轉勝

中鋼董事長黃建智。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕中鋼（2002）今（19日）舉行股東會，中鋼董事長黃建智指出，第3季原本就是鋼鐵淡季，但又有關稅等因素，是今年最緊張的時刻，盼第4季在不確定性因素消除後，可以逆轉勝。

黃建智去年接任中鋼董事長，這次首度以董事長身分主持中鋼股東會；他回顧去年鋼鐵受高通膨、高利率、地緣政治及中國鋼品低價傾銷等因素影響，全球鋼鐵市場需求不振，景氣持續下探谷底，「鋼鐵產業營運艱辛」。

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中鋼去年降本增利，全年合併稅前淨利約46億元，營運績效與前年相當，且合併財報每季皆保有盈餘；營運績效又以精緻鋼品成績表現最亮眼，銷售占比（11.1%）及毛利率占比（75.2%）均創新高，讓中鋼風雨生信心，穩健前行。

談到今年營運，黃建智表示，美國川普總統上任不久後，鋼市曾出現短暫反轉契機；但4月川普宣布對各國徵收對等關稅，鋼鐵需求受大環境影響而充滿不確定性，世界鋼鐵協會（worldsteel）更罕見延後發布短期鋼鐵需求預測，5月底美國再次宣布自6月4日起，鋼鋁產品關稅倍增至50%，未來鋼市發展增添變數。

黃建智表示，目前美國正陸續與各國完成貿易談判，經貿秩序可望趨於穩定，但今年因不確定因素多，全球鋼市復甦力道可能弱於原先預期，中鋼上半年掌握鋼市短暫復甦，接單狀況符合預期，下半年將密切關注鋼市發展。

黃建智會前受訪表示，第3季向來是傳統淡季，歐洲暑休、國內雨季、高溫等影響工程等，過往沒有關稅的問題，他認為，下半年越來越緊張，但若7月9日各國與美國的對等關稅結果不錯，期待第4季逆轉勝。

黃建智指出，關稅若各國談得不錯，不確定因素可消失，10月鋼鐵協會對未來鋼鐵預測也是參考指標，但黃建智認為，市場不會V型反轉，而是以45度往上。

近日以伊爆發衝突，黃建智表示，尚難評論，但油價看漲機率高，恐進一步推升天然氣等能源，不利於產業發展。

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