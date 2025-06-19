台灣成美國第11大債主！持有總金額曝光好驚人

前15大持有美國國債的國家地區，台灣上榜。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部公布數據顯示，2025年4月外國持有的美國公債總額為9.01兆美元，僅比3月小幅減少360億美元，創下歷史次高紀錄，日本仍是美國以外的最大美債持有者，4月持有量較3月增加37億美元，到1.13兆美元，另外台灣持有規模約2988億美元，排名第11名。

根據數據，2025年4月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.134兆美元）、英國（8077億美元）、中國（7572億美元）、開曼群島（4483億美元）、比利時（4110億美元）。

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6至10名則為盧森堡（4109億美元）、加拿大（3684億美元）、法國（3606億美元）、愛爾蘭（3399億美元）、瑞士（3109億美元）。

台灣排名在第11名，持有規模約2988億美元，折合新台幣約8.9兆元。

其他12名至15名國家地區則為，新加坡（2477億美元）、香港（2471億美元）、印度（2325億美元）、巴西（2120億美元）。

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