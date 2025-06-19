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郭明錤：蘋果計劃從明年開始生產可折疊iPhone

2025/06/19 09:47

天風國際證券分析師郭明錤表示，美國蘋果公司（Apple）計劃2026年開始生產首款可摺疊iPhone。（示意圖，路透）天風國際證券分析師郭明錤表示，美國蘋果公司（Apple）計劃2026年開始生產首款可摺疊iPhone。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤表示，美國蘋果公司（Apple）計劃2026年開始生產首款可摺疊iPhone。

郭明錤今（19日）稍早在社交平台X發文稱，組裝廠鴻海（2317）預計在今年第3季底或今年第4季初正式開案，目前仍有不少零組件尚未定案，像是市場關注的軸承。

郭明錤稱，目前用折疊螢幕推估折疊iPhone出貨量有較好的參考性，因其是少數規格完全定案的零組件之一。三星顯示（Samsung Display） 預計將建置每年約700萬至800萬片折疊螢幕的產能，供折疊iPhone所用。因2026年實際生產時間可能僅數個月，郭明錤預估2026年折疊iPhone螢幕出貨量應會低於年產能。

對於市場近期傳出蘋果下單1500萬至2000萬支的摺疊iPhone訂單，郭明錤表示，經過對數種零組件調查指出，應是指生命週期 （2-3年） 的總量，而非2026年出貨量，這代表蘋果預計在2026年下半年量產的折疊iPhone，或許是高單價因素，該機型在2027與2028年的年出貨量均為數百萬部。

但郭明錤也在文章最後補充表示，在正式開案前，一切改變都有可能。

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