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舊換新補助遭濫用 路透：中國部份城市耗盡資金暫停購車補貼

2025/06/19 13:01

《路透》報導，中國多地暫停了針對購車者的汰舊換新補助。（彭博資料照）《路透》報導，中國多地暫停了針對購車者的汰舊換新補助。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《路透》查閱的政府公告，中國至少有6個城市和直轄市在6月暫停了針對購車者的汰舊換新補助，這可能會減緩中國這個全球第2大經濟體的新車銷售。

鄭州和洛陽市政府發佈的通知稱，暫停補貼是由於北京為該計劃撥付的第一輪資金已經用完；瀋陽和重慶市則表示，暫停補貼是為了提高資金效率而進行的調整；新疆地區也發佈了類似的暫停補貼政策。

由於房地產市場長期低迷，以及對薪資成長和失業的擔憂，中國消費者信心持續低迷，為了刺激民眾消費，中國政府一直努力推動對汽車、家電和一些電子產品等高價商品的補貼。

這些補貼計劃受到一些民眾的熱烈歡迎，據中國商務部稱，截至5月31日，今年提交的汽車汰舊換新補助申請已超過400萬份。本週稍早公佈的5月中國零售數據意外上升，補貼正是出現6.4％的成長率，表現超出預期的原因之一。

然而，這項補貼計劃也引發了爭議，尤其是在汽車產業。作為全球最大的汽車產業，中國汽車業因價格戰加劇、削弱了產業獲利能力而受到監管機構的批評。

河南省官媒上週引述知情人士的發言稱，中國中央政府已經注意到補貼方案中存在的一些漏洞，並考慮進行調整。中國媒體和監管機構指出的一個主要問題是所謂的「零里程二手車」，即為了清空庫存，將全新汽車以大幅折扣的二手車形式出售的做法。

河南官媒《大河報》報導指出，「零里程二手車」的銷售是導致補貼提前用完、不得不暫停補貼的關鍵因素之一。該報稱，一些企業將新車或接近全新的汽車偽裝成二手車，以獲得汰舊換新補助。

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