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旅人注意 ! 全球最安全 「3款」飛機型號揭曉

2025/06/19 12:01

2025年「全球最安全航空公司」名單揭曉，3款最安全的飛機型號同時揭露，引發旅客高度關注。（路透）2025年「全球最安全航空公司」名單揭曉，3款最安全的飛機型號同時揭露，引發旅客高度關注。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在印度航空一架波音787客機日前墜毀釀成逾240人罹難的慘劇震撼全球之際，航空安全網站Airlineratings.com公布了2025年「全球最安全航空公司」名單，以及3款歷史最安全的飛機型號，引發旅客高度關注。

據報導，在飛機安全方面，包括空中巴士（Airbus）A380、波音（Boeing）717與Boeing 787，這三款飛機被譽為是目前最安全的飛行客機。

其中，A380自2007年商業首航以來，已經完成了近一百萬次飛行，從未發生致命事故或機體報廢紀錄。至於Boeing 717，自30年前首飛以來，也保持零致命事故紀錄，這款單通道飛機後部裝有2台勞斯萊斯發動機，有助於保持飛機穩定，目前市場上仍有99架在役，主要由達美航空和夏威夷航空營運。

而Boeing 787「夢幻客機」，在最近的印度航空事故前，也同樣維持了優異的安全紀錄。英媒指出，787已經服役14年了，上個月搭載的旅客邁入第10億門檻。目前尚無證據顯示波音公司對印度航空墜機事件負有責任，但調查人員必須找到飛機的黑盒子（飛行數據記錄器）才能了解更多情況。

最安全的傳統航空公司前10名，依次為紐西蘭航空、澳洲航空、國泰航空、阿聯酋航空和卡達航空，以及維珍澳洲航空、阿提哈德航空、全日空航空公司、長榮航空，與大韓航空、阿拉斯加航空、土耳其航空。

至於最安全的廉價航空公司，包括香港快運航空、澳洲的捷星集團、愛爾蘭的瑞安航空，英國的易捷航空，以及美國邊疆航空、亞洲航空；匈牙利的威茲航空，ˇ與越南捷運航空、美國西南航空、墨西哥Volaris。

據報導，該網站每年根據機隊機齡、過去五年事故率、過去十年致命事故紀錄、飛行員表現與國際安全審核，從全球385家航空公司中，評選出最安全的傳統航空與廉價航空業者。

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