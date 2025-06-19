出口限制效果有限？白宮顧問：中國善於規避晶片管制

白宮加密及人工智慧主管薩克斯（David Sacks）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮加密及人工智慧主管薩克斯（David Sacks）警告，中國已愈來愈擅長規避美國出口管制，該國的半導體設計能力最多落後美國兩年。

薩克斯接受《彭博》訪問時表示，美國應該擔心華為（Huawei）正在快速追趕中國以外的競爭對手。薩克斯指出，DeepSeek今年推出了突破性的AI（人工智慧）模型證明了，即使在出口管制的情況下，中國仍能取得技術進展。

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薩克斯表示，在DeepSeek之前，人們認為中國的AI模型落後了好幾年，但現在已意識到，他們其實只落後了幾個月。

這番言論凸顯出川普政府在全球兩大經濟體爭奪AI領域優勢之際，並持續對中國施壓的意圖。出口管制已成為美中貿易談判中的摩擦點，北京反對美國對先進技術的管制，而美國則對北京打擊關鍵礦產銷售感到擔憂。

在採訪中，薩克斯批評了拜登政府所謂的「AI擴散規則」，這項規則已於上（5）月被川普政府撤銷。薩克斯呼籲對晶片出口管制採取更細緻的措施，並認為，美國的盟友在與美國科技公司合作的同時，也願意遵守安全要求。

薩克斯指出，美國領先的半導體產品不應該流向中國，華府已對此實施了出口管制。薩克斯認為，不需要為了實現這一目標，而對每一項GPU（圖型處理器）交易都建立一個新的全球化制度。

薩克斯警告，美國針對向盟友銷售AI晶片實施不必要的嚴格限制，可能會在不知不覺中為華為和其他公司在全球創造機會，因為這會促使各國轉向源自於中國的技術。

薩克斯表示，如果華府過度限制美國向全球的銷售，總有一天可能會後悔，並自責，「突然間華為無所不在，而美國曾經擁有自己的市場，為什麼沒有好好利用這一點」。

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