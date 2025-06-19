不是中國！「這國家」4月瘋狂賣美債、跌出前5大持有國

美國財政部週三（18日）公布，4月外國對美國公債的持有量，較上個月減少361億美元，降至約9兆美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管川普宣布對貿易夥伴大幅加徵關稅，導致美國公債市場出現劇烈波動，外國投資人於4月持有的美國政府債務僅小幅減少。根據美國財政部週三（18日）發布的國際資本流動報告（TIC），4月外國對美國公債的持有量，較上個月減少361億美元，降至約9兆美元，僅略低於3月創下的9.05兆美元，創史上第2高，其變化幅度遠低於部分分析師先前所擔憂的「拋售潮」。以國別來看，中國僅小幅減持82億美元，而加拿大是減持最多的國家，拋售了約578億美元的美債，這也讓加拿大跌出前5大持有國的地位。

川普於4月2日宣布將對多個貿易夥伴徵收高額關稅，稱之為「解放日」，引發市場劇烈動盪，使美國長天期公債殖利率急升。儘管他在一週後暫停相關措施，但美債殖利率仍處於相對高點。

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整體來看，4月外國對美國公債的持有量的變化幅度，遠遠低於部分分析師先前所擔憂的「拋售潮」，顯示國際投資者並未因政治與市場不確定性，而大舉撤出美債。這一點值得關注，因為美國國債在全球金融動盪時通常被視為避險資產。

目前，國際投資者約持有總體美國公債的3分之1。這些資金流入長期以來支撐了美國政府的財政運作，使其得以在不需大幅加稅或削減支出的情況下持續舉債。

不過接下來5月與6月的持債數據，將成為觀察市場對川普減稅法案與美國財政赤字惡化程度的關鍵指標。由於赤字預期不斷擴大，穆迪（Moody’s）上個月下調了美國的信用評級，引發市場價格下跌、債券殖利率進一步上升。

以國別來看，中國4月小幅減持82億美元，讓其所持美債降至7572億美元，創下自2009年以來的最低水準，但仍是第3大持有國。長期被視為中國海外持債指標的比利時，則增持了89億美元至4110億美元。

日本仍是最大海外美債持有國，在4月增持了37億美元，連續第3個月增持美債，總額來到1.1345兆美元。英國在4月增持了284億美元美國公債， 來到8077億美元，成為第2大海外美債持有國。

另外值得注意的是，加拿大的美國公債持有量在4月大幅減少了578億美元，是4月賣最多美債的國家，總額下降至3684億美元，變成第7大持有國，而在3月時加拿大為第5大持有國。

台灣則是小幅增持10億美元，總額來到2988億美元，為第11大海外美債持有國。

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