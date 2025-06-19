每月被動收入破40萬！「二寶媽」教你5大心法

美國「二寶媽」希門尼斯每個月能透過7個收入來源，穩定獲得平均約1.4萬美元（約41.7萬元新台幣）的被動收入。儲蓄示意圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國創業家希門尼斯（Edwin Jimenez）是2個孩子的母親，她原本在高等教育機構擔任行政人員，但在5年前，她辭去了朝九晚五的穩定工作，轉而經營網路商店平台Etsy ，並逐步拓展至部落格經營、房地產投資與股票資產等多元收入來源，現在她每個月能透過7個收入來源，穩定獲得平均約1.4萬美元（約41.7萬元新台幣）的被動收入，成功晉身百萬（美元）富翁行列。她也對想創業或經營副業者，給出了5個建議。

《CNBC》，希門尼斯現在經營著1家Etsy商店和1個部落格「Money Hacking Mama」，分享理財智慧和實用建議，幫助女性在職業、創業和生活中找到方向。她表示，成為百萬富翁的路上並不輕鬆，其中她也經歷了一些錯誤與挫折，但透過不斷學習與調整策略，最終找到屬於自己的利基市場，實現「靠熱愛的事維生」的目標。她也分享了創業過程中的5大關鍵原則，提供給正計畫經營副業或開創事業的族群作為參考。

請繼續往下閱讀...

首先是「聚焦一項事業，避免分心」：很多人常犯的錯誤是需要同時展開多項收入來源才能快速致富，例如同時投資股票、經營電商、研究房地產，結果反而導致過勞與財務壓力。她建議，應先建立一條穩定收入管道，掌握關鍵後再拓展其他項目。

其次是「持續投入，不輕言放棄」：希門尼斯透露，她從 2010 年就開始經營副業，但起初賺的錢少得可憐，直到開店9個月後，她的 Etsy 商店每個月才有數千美元的收入，最終讓我得以辭去全職工作。她強調，成功並非靠一夕爆紅，而是來自長期投入與持續調整策略。

再來是「別害怕投資在學習資源上」：希門尼斯一開始試著完全靠免費資源學習，如YouTube、借圖書館的書等，但進度緩慢且缺乏成果，導致喪失動力。直到報名線上課程並加入相關社群後，才真正進入正軌。她建議創業者可視情況投資適當的課程與學習社群，以提升效率與信心。

第4點是「不是為了工作而生活，而是為了生活而工作」：希門尼斯說，她見過許多事業有成的人，他們賺了很多錢，卻沒有時間享受生活。建議創業者應事先思考所選模式是否符合理想生活型態，如在週末擺攤雖可賺錢，但也要衡量自己是否真的願意犧牲週末時間來經營。

最後是「不要害怕走進未知領域」：希門尼斯表示，成功創業者普遍擁有「成長型思維」，相信能力可以透過持續努力與學習不斷提升，願意踏入未知領域並學習。她打造多元收入、成為百萬富翁，並不在於每一步都完美無瑕。關鍵在於持續專注、邊做邊學、永不放棄，只要保持正確的心態，每一次錯誤都能教會你一些東西，讓你更接近目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法