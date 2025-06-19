黃金快破新高後連日熄火！「這2貴金屬」突狂飆破紀錄原因曝

黃金週三（18日）僅小漲。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在週一盤中觸及3451.04美元、接近4月寫下的歷史紀錄週高點後失去動能，週三（18日）僅小漲，美國聯準會 （Fed） 保持利率不變，與此同時，白銀觸及13年高點、鉑金則大漲至逾4年來的高點。

紐約黃金期貨上漲不到0.2%，報每盎司3412.50美元；黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3392.08美元。

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《路透》報導，週三Fed維持利率在4.25至4.50%區間，儘管認為未來通膨將上升、經濟成長將減速，仍暗示今年底前可能降息兩次。不過，原本對2026年與2027年預測的各1次降息遭到刪除。

在Fed宣布決議前，美國總統川普再次抨擊鮑爾不降息，還說他在上1個總統任期所指派的鮑爾工作表現很差。

Marex分析師梅爾（Edward Meir）說，投資人正在場邊觀望，大家都在觀察Fed政策和中東局勢的發展。

中東衝突即將進入第6天，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）拒絕美國總統川普無條件投降的要求，而伊朗人民為了逃離以色列更多的空襲，把高速公路擠得水洩不通。

黃金面對地緣政治緊張和低利率時，投資魅力增加。但金價在週一盤中觸及3451.04美元高點之後失去動能，這個價位很接近4月寫下的歷史紀錄。

他貴金屬交易部分，現貨白銀下跌0.8%，報每盎司36.95美元，稍早曾觸及2012年2月來最高水準；現貨鉑金上漲5.1%，報每盎司1327.03美元，是2021年2月以來最高。

高盛表示，投資人興趣已經轉向其他貴金屬，希望抓住補漲的機會。「我們認為，鉑金和白銀最近的大漲，主要是投機買盤驅動的，缺乏基本面支持。」

獨立金屬交易員Tai Wong說，黃金的高昂價格，讓中國黃金珠寶需求縮水了，投資人轉而期待鉑金將成為替代品。

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