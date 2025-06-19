券商：「泰勒法則」顯示 下半年至少有2碼降息空間

證券商表示，根據「泰勒法則」顯示，今年下半年至少有2碼降息空間，有利美債表現（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕證券商表示，若今年第三季「川普投顧」發言再度衝擊市場，反而，很可能是最後上車時機，且「泰勒法則」顯示美聯準會（Fed）下半年至少有2碼降息空間，有利美債未來報酬。

AI相關投資持續增長，已經支撐美股成功收復，4月初川普關稅戰失土。永豐金證券指出，AI多頭方興未艾，美股將展現「Higher for Longer」（長時間維持高檔）潛力，今年下半年市場呈資金輪動態勢，有利於投資人長期佈局。

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永豐金證券資深策略分析師陳泓睿以三大理由，看好美股將展現「Higher for Longer」繼續向上走高，分析川普若於第3季干擾市場，就是本波「AI多頭派對」的最後上車時機。

陳泓睿指出，第一，經濟基本面強勁：由於關稅政策不致令美國通膨快速惡化，美國穩健的經濟成長將支撐全球對AI投資續增長，且回顧90年代網路泡沫，1995年8月網景IPO跟WIN95上市後，派對持續了四年半。2022年10月CHATGPT問世至今，AI歡慶派對僅走了兩年半，也就是說，AI題材仍有表現空間。

第二，根據「泰勒法則」，美國基準利率合理水位3.8％，加上備受美國聯準會關注的核心PCE物價指數目前僅約2.5％，官方利率下限3.5％可維持實質正利率。推估美國聯準會至少有2碼、甚至3碼到4碼降息空間。

第三，永豐金證券指出，美降息有利債券未來報酬，市場資金走輪動格局，投資人可透過多元資產配置，在股債市場中分散風險，並掌握成長機會，就產業而言，健康護理、必須消費與科技產業，尤其適合在降息環境下長期布局。

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