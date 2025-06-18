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卡車運送2810台任天堂Switch 2 被劫 損失4千萬元

2025/06/18 21:07

美國一名卡車司機運送2810台Switch 2遊戲機被盜，總失竊金額高達140萬美元（約台幣4千萬元）。（示意圖，取自網路）美國一名卡車司機運送2810台Switch 2遊戲機被盜，總失竊金額高達140萬美元（約台幣4千萬元）。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕任天堂Nintendo Switch 2 銷售火熱，美國一名卡車司機運送2810台Switch 2遊戲機被盜，總失竊金額高達140萬美元（約台幣4千萬元）。

科羅拉多州阿拉帕霍縣（Arapahoe）警長表示，一名卡車司機在貝內特鎮（Bennett）的卡車停靠站進行行前檢查時，發現他的卡車被撬開，導致2810台任天堂Switch 2遊戲機被盜，失竊金額140萬美元。

根據警長在X（原推特）上的貼文，這名司機正從華盛頓州雷德蒙德（Redmond）的任天堂美國總部，開車前往德州格雷普韋恩（Grapevine）的一家GameStop零售店，途中發生了一起盜竊案。

卡車司機表示，他不知道卡車裡裝什麼，只知道裡面裝著遊戲機或玩具。每台遊戲機價值499美元，失竊物品總價值估計超過140萬美元。

遺憾的是，目前尚不清楚竊盜案是發生在卡車停車場還是其他地方，因此調查人員正在向民眾徵集更多關於這起重罪竊盜案的資訊。

Nintendo Switch 2 售價449美元。發售首日便取得巨大成功，首發4天銷量超過350萬台，打破了前代產品的銷售紀錄。

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