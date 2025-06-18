農林董事改選 董事長吳清源女兒首次進入董事會

農林今天召開股東會完成董事改選，農林董事長吳清源女兒吳譿庭首次當選董事，進入農林董事會。（農林提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕農林（2913）今天召開股東會完成董事改選，一般董事席次由7席減為5席，大股東三陽（2206）旗下上揚資產管理拿下4席董事席次，1席為源興行銷代表維他露董事長邵瑋霖，農林董事長吳清源女兒吳譿庭則首次當選董事，進入農林董事會。

原農林副董事長林金燕退休、久津實業董事代表及唯福投資董事代表皆退出董事會；4席獨立董事則維持不變，分別由李勝琛、宋重和、王森榮、葉立琦當選。

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農林董事長吳清源表示，農林將強化茶業本業與觀光休閒事業，期今年本業茶業能轉虧為盈，農林老埤農場採用大規模機械化採收與自動化製茶工廠，並嚴格控管農藥檢驗與導入 TGAP 產銷履歷，藉以區隔與其他茶廠的差異，有效提升茶葉品質及供應量，以成為國內商用茶葉客戶心目中最高品質的茶葉原料供應商為目標，預計今年的銷售量將會比去年成長。

觀光休閒事業去年國旅市場衰退影響銷售，隨著今年市場復甦，預期銷售將逐步成長，帶動品牌持續發展機會，將針對年輕族群、家庭團客、國外旅客與企業團體等，制定個別行銷策略，並強化與旅行社合作。

同時透過創新產品與服務體驗，依市場需求開發茶、咖啡等新品，提升競爭力，並結合據點特色與季節活動，推出茶園導覽、咖啡品鑑及DIY體驗等課程，自然融入農業文化，提升顧客再訪率與據點吸引力。

資產開發將極大化土地價值，持續盤點土地資源，積極尋求外部合作對象，活化閒置資產，增加土地利用價值；土地資源著重以租代售的經營政策，增加租金收益，同時規劃以森林經營、竹林經營、新植造林等方法學的經營方式，活化土地資產，加強碳權佈局。

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