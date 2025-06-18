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無糖飲料及4類電器免貨物稅 財部估1年稅損16億

2025/06/18 18:39

財政部初估，無糖飲料及4類電器免貨物稅，1年稅收損失16億元。（記者鄭琪芳攝）財政部初估，無糖飲料及4類電器免貨物稅，1年稅收損失16億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今初審通過「貨物稅條例」修正草案，新增設廠機製的無添加糖飲料免徵貨物稅，且彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機從課稅項目中取消。財政部初估，罐裝無糖飲料免徵貨物稅，1年稅收損失約14.8億元，而4類電器一年貨物稅約1.2億元，合計稅收損失約16億元。

現行「貨物稅條例」規定，設廠機製的清涼飲料品，稀釋天然果蔬汁從價徵收8%、其他飲料品課徵15%。財政部官員表示，去年罐裝飲料貨物稅約37億元，根據產業公會估計，無糖飲料約占4成，一年稅收約14.8億元；至於無添加的瓶裝水及氣泡水，目前不課徵貨物稅。

另外，財委會初審將彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機從課稅項目中取消，未來可免徵貨物稅。財政部官員指出，目前彩色電視機、錄影機課徵貨物稅13%，電唱機、錄音機稅率10%，但因替代性產品日新月異，這些電器產品愈來愈少，去年稅收僅約1.2億元。

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