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双美今年業績將小幅成長 新廠2027年上半年投產

2025/06/18 18:18

双美董事長林齊國（記者陳永吉攝）双美董事長林齊國（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內膠原蛋白廠双美生技（4728）今召開股東會，董事長林齊國表示，今年公司出貨的膠原蛋白針劑數量應可持平去年，不過因第三代高階產品出貨數量增加，因此預期今年業績較去年仍可小幅成長。

目前双美產品銷往中國居多，營收占比超過8成，林齊國表示，中國景氣現在確實不好，在景氣不佳時，屬於非必要消費的醫美市場更直接受到衝擊，現在中國醫美市場景氣甚至可以用「糟糕」來形容，不過双美的膠原蛋白因具獨特性，在中國原本就供不應求，相較玻尿酸產品在中國市占率較高，膠原蛋白屬於偏自然的產品，一直在市場上有很熱烈的需求。

因應市場供不應求，双美擴建的台南新廠已完工，產能是目前舊廠的3倍大，今年5月順利取得國內QMS（原GMP）品質管理系統認證，不過林齊國表示，新廠也還需要取得其他國家認證，舊廠的認證轉移與生產轉換到新廠也需要時間，因此預估新廠要能開始投產，應該會在2027年上半年實現，屆時双美的營收成長幅度有機會慢慢擴大。

除了中國外，双美也積極開發東南亞市場，林齊國表示，7月將可取得馬來西亞銷售許可，接下來還有越南、泰國，隨著新廠逐漸取得認證，市場打開，双美營運有望穩定向上。

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