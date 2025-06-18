財部：去年查獲加熱菸229.57萬包 年增1.3倍

財政部表示，違法加熱菸查獲數量，有逐年上升趨勢。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕目前市面流通的加熱菸均屬私菸，政府查獲違法加熱菸逐年上升，根據財政部統計，2024年查獲違法加熱菸229.57萬包，較2023年增加131.91％；今年前5月則查獲113.98萬包、年增72.66％，占查獲各式違法菸品比率13.78%。財政部表示，為強化打擊違法菸品力道，將於6月24日召開會議，邀集相關機關研商精進私劣菸品稽查作為。

立法院財政委員會明邀請財政部等就私菸查緝成效等進行專題報告，財政部報告指出，2022年至2024年查獲違法菸品（含加熱菸）分別為1564.4萬包、1838.5萬包及1120.3萬包；2024年查獲量雖較2023年減少718.2萬包，但增加4589件。另，今年截至5月底，在中央及地方查緝機關的努力下，查獲違法菸品（含加熱菸）826.9萬包，較2024年同期增加52.13％。

請繼續往下閱讀...

財政部說明，去年查獲私菸數量減少，主因以往邊境走私菸品轉變為國內產製私菸的地下菸廠，且地下菸廠由大型製菸設備違法製菸，轉變為地點分散且規模小型化，致使每一案件的查獲數量降低，查緝困難度增加。

報告指出，目前尚無經衛福部核定通過健康風險評估審查的加熱菸，因此市面流通的加熱菸均屬「菸酒管理法」所稱私菸。而我國查獲違法加熱菸數量，有逐年上升趨勢，2024年查獲違法加熱菸229.57萬包（4435件）、年增130.58萬包或131.91％；今年前5月，查獲違法加熱菸113.98萬包（2082件）、年增47.97萬包或72.66％。

財政部表示，每年訂定加強查緝私劣菸酒策進計畫，已將地下菸廠及加熱菸等新型違法態樣列為重點查緝對象，每年並發動中央及地方查緝機關辦理5次私劣菸酒專案查緝，積極取締不法。為有效查緝地下菸廠，已請海關運用風險管理機制並善用X光檢查儀，加強查緝進口貨物虛報貨名或夾藏菸葉（絲）及製菸設備案件，並請地方政府將轄內易成為製菸地點的廢棄或偏遠地區工廠列為查察重點。

另，為遏止加熱菸流入市面，除請海關將快遞、郵包列為查緝重點，透過與國內外執法單位交流情資，分析鎖定相關高風險人員或貨物，俾截查於關口，並請各地方政府賡續於網站、市面加強加熱菸稽查，以健全菸品市場秩序。 此外，為強化打擊違法菸品力道，將於6月24日召開會議，邀集衛福部、數發部、中央與地方查緝機關研商精進私劣菸品稽查作為，並修正今年度加強查緝私劣菸酒策進計畫，以落實執行。

財政部並表示，根據「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」規定，違規菸酒案件於判決或行政處分確定後，才由地方政府逐案函報國庫署申請發給獎勵金，獎勵金是發給檢舉人及查緝機關，國庫署並未支領獎勵金。為強化菸酒獎勵金的請領程序及管理機制，財政部正進行檢討修正。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法