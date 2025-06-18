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輝達領銜！億萬富翁瘋狂搶進的「10檔成長股」

2025/06/18 16:59

《Insider Monkey》點出10大最受億萬富翁青睞的成長股。（示意圖，路透）《Insider Monkey》點出10大最受億萬富翁青睞的成長股。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在高利率與地緣風險市場中，億萬富翁正悄悄布局下一波長線成長潛力股，AI、資料中心、科技創新成為他們關注焦點。美國財經網站《Insider Monkey》點出10大最受億萬富翁青睞的成長股，這些企業不僅近年營收飆升，更在未來2年預期維持高速成長。

《Insider Monkey》根據億萬富翁們的持股資料庫中，篩選市值超過20億美元的公司作為初步名單，在此基礎上，挑選過去5年營收成長超過30%，並預期在本財年與下一財年營收仍將成長超過20%的企業，依據截至2024年第4季持有該股票的億萬富翁人數，將前10名股票排名。

第1名為輝達Nvidia Corp.（NASDAQ: NVDA），擁有此股的億萬富翁人數為29人，持有此股的對沖基金數量為212家。目前，輝達在推動資料中心與AI基礎建設方面的主導地位幾乎無人能敵。其GPU的需求不僅促進了AI應用的發展，也帶動公司驚人的成長。

第2名為雲端公司Snowflake Inc.（NYSE: SNOW），擁有此股的億萬富翁人數為18人，持有此股的對沖基金數量為94家。Canaccord Genuity分析師Kingsley Crane重申對Snowflake的「買入」評級，並維持220美元的目標價。Crane認為，Snowflake持續強化其市場地位，致力於簡化資料存取流程，並讓資料在企業內更廣泛地被運用。該平台的架構使得企業能更容易地採用並擴展系統，進而推動用量增長，而這正是Snowflake收入模式的核心。

第3名為Palantir Technologies Inc.（NASDAQ: PLTR），一家美國軟體與服務公司，擁有此股的億萬富翁人數為16人，持有此股的對沖基金數量為77家。今年以來股價已大漲82%，這波漲勢推升該公司股價創下歷史新高，其動力源自於投資者對其人工智慧驅動的成長前景的信心。

第4名為CrowdStrike Holdings Inc.（NASDAQ: CRWD），一家網路安全公司，擁有此股的億萬富翁人數為15人，持有此股的對沖基金數量為64家。

第5名為Insmed Inc.（NASDAQ: INSM），是一家全球生物製藥公司，擁有此股的億萬富翁人數為14人，持有此股的對沖基金數量為64家，瑞穗證券（Mizuho）分析師Graig Suvannavejh重申對Insmed的「優於大盤（Outperform）」評級，並將目標價從96美元上調至110美元。

第6名為Carvana Co.（NYSE: CVNA）是一家專門從事二手車買賣的電商平台，擁有此股的億萬富翁人數為14人，持有此股的對沖基金數量為90家。截至2025年6月13日，Carvana年初至今股價已上漲超過45%，過去一年漲幅更高達近180%。市場預期該公司未來兩年的財務與營運表現仍將強勁，營收預計在未來兩年維持20%至30%的成長區間，經調整後每股盈餘（EPS）更預估將從2024年的3.15美元倍增至2026年的6.11美元。

第7名為美超微Super Micro Computer Inc.（NASDAQ: SMCI），擁有此股的億萬富翁人數為13人，持有此股的對沖基金數量為40家。

第8名為資安服務商Zscaler Inc.（NASDAQ:ZS），擁有此股的億萬富翁人數為11人，持有此股的對沖基金數量為46家。美銀分析師Tal Liani在該公司執行長Jay Chaudhry於「2025年美銀全球科技大會（GTC）」發表演講後，將Zscaler的目標價由285美元上調至340美元，並維持「買進」評級。Liani指出，穩定的客戶需求與平台使用率上升是評價調升的關鍵因素。該公司最近收購Airgap Networks，顯示其在資安創新上的深度投入。儘管市場競爭與價格壓力仍在，但Zscaler的產品差異化策略與效率導向支撐了其成長展望。

第9名為DraftKings Inc.（NASDAQ:DKNG），是一家總部位於美國麻州波士頓的博弈公司，擁有此股的億萬富翁人數為9人，持有此股的對沖基金數量為70家。

第10名為TransMedics Group Inc.（NASDAQ:TMDX），擁有此股的億萬富翁人數為8人，持有此股的對沖基金數量為23家。TransMedics Group Inc.是一家醫療技術公司，被列為十大億萬富翁最青睞的成長股之一，今年以來該公司表現亮眼，股價已大漲129%，遠超其他公司，成為表現最強勁的個股。2024年，該公司營收暴增83%，市場預期2025財年將繼續成長31%。在獲利方面也有顯著提升，市場預估其每股盈餘（EPS）今年將成長77%，明年再增長38%。

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