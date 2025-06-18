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中央擴大租金補貼地方將自籌10％至40％ 竹市：恐對市政運作形成挑戰

2025/06/18 16:25

中央擴大租金補貼政策明年起地方將自籌10%至40%，新竹市府將向中央表達抗議。（記者洪美秀攝）中央擴大租金補貼政策明年起地方將自籌10%至40%，新竹市府將向中央表達抗議。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院藍白聯手修《財政收支劃分法》三讀後，看似地方財源增加，但實際上地方政府需自籌的比例也會提高。近期中央政府宣布，明（115）年「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將因應《財政收支劃分法》修正，將函文要求各地方政府自籌10%至40%不等經費。新竹市府指出，行政院的函文，將原本中央應負全責負擔的社會補貼責任推給地方，恐對市政運作形成挑戰，並可能影響竹市約1.1萬戶租屋家庭福祉，市府已表達嚴正抗議。

市府表示，中央突如其來刪除地方政府租金補貼補助，市府表達遺憾與抗議。租金補貼政策是中央政府過去承諾對全國75萬戶租屋家庭的照顧，如今卻在未經充分討論下將預算負擔轉嫁地方，對竹市而言，將有超過1億元的額外支出，恐排擠其他公共建設與社會福利預算。

中央擴大租金補貼政策明年起地方將自籌10%至40%，新竹市預估增1.06億支出，對此，市府將向中央表達抗議與遺憾。（記者洪美秀攝）中央擴大租金補貼政策明年起地方將自籌10%至40%，新竹市預估增1.06億支出，對此，市府將向中央表達抗議與遺憾。（記者洪美秀攝）

都發處表示，內政部自111年度起推動300億元擴大租金補貼計畫專案，放寬資格致大幅增加補貼戶數，竹市112-113年度核定戶數為1萬3135戶，由中央政府全額補助，若明年度起中央政府不再全額補助，市府須自籌20%，金額高達1億643萬1720元，將增加市庫負擔。

都發處強調，租金補貼攸關居住正義，地方政府僅是扮演協助角色，不應背負不屬地方政府的財政風險。籲中央政府審慎面對此項決策，重新評估政策變動對地方政府財政與民眾權益的實際影響，市府將向中央反映溝通，爭取合理資源分配與公平對待。

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