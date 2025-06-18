承租高雄港70號碼頭 陽明海運子公司簽20年長約

承租高雄港70號碼頭，陽明子公司簽20年長約。左起為陽明公司董事長蔡豐明、鴻明公司董事長史美琦、高雄港務分公司總經理王派峰、台灣港務公司董事長李賢義。（高雄港務分公司提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕隸屬陽明海運集團的鴻明船舶貨物裝卸承攬公司，今天由董事長史美琦與高雄港務分公司總經理王派峰，代表雙方簽署長達20年的高雄港第三貨櫃中心70號碼頭及附屬設施租賃契約。

高雄港務分公司表示，70號碼頭長度約320公尺，使用水深負13.5公尺，可供8000TEU貨櫃船靠泊作業，1981年起由陽明海運公司承租，2014年起由鴻明船舶貨物裝卸承攬公司接續承租經營，鴻明為陽明海運子公司，以高雄港70號碼頭作為近洋航線轉運基地，近10年創造年平均裝卸量約55萬TEU佳績。

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高雄港務分公司指出，目前正進行高雄港第三貨櫃中心碼頭改建工程， 70號碼頭使用水深由目前負13.5公尺改建加深至負15.2公尺，可供1萬8000TEU貨櫃船靠泊作業，同時新建100呎的貨櫃起重機軌道與更新船舶繫靠設施。

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