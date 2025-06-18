星宇航空奪SKYTRAX五星認證！ 開航五年就衝進國際殿堂

星宇航空首獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星航空認證。（圖/星宇航空提供）

吳滋雅／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昨（17）日，在巴黎舉行的 2025 SKYTRAX 全球航空公司大獎頒獎典禮上，星宇航空正式拿下全球航空界最高榮耀──「五星航空」認證！從2020年首航到現在短短五年，星宇成功飛進全球頂尖航空行列，成為全球僅11家五星航空之一，更一舉奪得「全球最佳卓越進步獎（World’s Most Improved Airline）」第一名，成為進步最快的航空公司！

星宇航空於在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，榮獲五星航空認證。（圖/星宇航空提供）

星宇航空執行長翟健華親自前往巴黎領獎，見證這個關鍵時刻。他表示：「星宇航空自開航至今短短五年，即獲得 SKYTRAX 五星航空評級，是對星宇航空全體同仁非常大的肯定與鼓舞。感謝旅客一路走來的支持以及團隊的努力，我們將持續擴展航網、優化服務，讓全球旅客感受來自台灣的溫度及舒適如家的精品飛行體驗。」星宇航空不只一舉拿下五星，今年在各項排名也大有斬獲：包括「全球最佳商務艙」第7名、「全球最佳商務艙座椅」第5名、「全球最佳商務艙餐飲」第8名、「全球最佳經濟艙座椅」第8名、「最佳機上娛樂」第16名，皆為國籍航空最佳成績。

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星宇航空飛快躍升的速度更獲頒「五星航空」評級及「全球卓越進步獎」。（圖/星宇航空提供）

此外，星宇在全球航空公司總排名也大幅躍升，從去年的第35名飆升至第18名，短短5年即躋身全球前20名之列，為晉升最快的新星，網友驚呼：這速度根本坐火箭！

典禮當日，星宇董事長張國煒（K董）隨即發出感謝信與影片，親自向全體員工致謝。這支影片剪輯了自開航至今的各職務員工真實工作的畫面，影片一出，不少員工驚喜發現自己「當年」的努力身影，也勾起與同事一起挺過疫情與初創階段的點滴回憶。在影片最後，K董親「聲」獻上感謝，更是引來同仁熱烈回應：「突然聽到老闆的聲音太催淚了！」、「這就是我們的星宇魂！」

星宇航空在去年已獲 APEX 五星航空肯定，今年再度加碼 SKYTRAX 五星成就，奠定國際一線航空地位。明年二月即將開航的美國鳳凰城航線，亦備受市場期待，屆時星宇航網將涵蓋亞洲與北美共29個城市，搭配新機陸續交付，航網更加完整，服務能量也可望再升級。

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