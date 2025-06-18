晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

星宇航空奪SKYTRAX五星認證！ 開航五年就衝進國際殿堂

2025/06/18 15:47

星宇航空首獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星航空認證。（圖/星宇航空提供）星宇航空首獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星航空認證。（圖/星宇航空提供）

吳滋雅／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昨（17）日，在巴黎舉行的 2025 SKYTRAX 全球航空公司大獎頒獎典禮上，星宇航空正式拿下全球航空界最高榮耀──「五星航空」認證！從2020年首航到現在短短五年，星宇成功飛進全球頂尖航空行列，成為全球僅11家五星航空之一，更一舉奪得「全球最佳卓越進步獎（World’s Most Improved Airline）」第一名，成為進步最快的航空公司！

星宇航空於在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，榮獲五星航空認證。（圖/星宇航空提供）星宇航空於在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，榮獲五星航空認證。（圖/星宇航空提供）

星宇航空執行長翟健華親自前往巴黎領獎，見證這個關鍵時刻。他表示：「星宇航空自開航至今短短五年，即獲得 SKYTRAX 五星航空評級，是對星宇航空全體同仁非常大的肯定與鼓舞。感謝旅客一路走來的支持以及團隊的努力，我們將持續擴展航網、優化服務，讓全球旅客感受來自台灣的溫度及舒適如家的精品飛行體驗。」星宇航空不只一舉拿下五星，今年在各項排名也大有斬獲：包括「全球最佳商務艙」第7名、「全球最佳商務艙座椅」第5名、「全球最佳商務艙餐飲」第8名、「全球最佳經濟艙座椅」第8名、「最佳機上娛樂」第16名，皆為國籍航空最佳成績。

星宇航空飛快躍升的速度更獲頒「五星航空」評級及「全球卓越進步獎」。（圖/星宇航空提供）星宇航空飛快躍升的速度更獲頒「五星航空」評級及「全球卓越進步獎」。（圖/星宇航空提供）

此外，星宇在全球航空公司總排名也大幅躍升，從去年的第35名飆升至第18名，短短5年即躋身全球前20名之列，為晉升最快的新星，網友驚呼：這速度根本坐火箭！

典禮當日，星宇董事長張國煒（K董）隨即發出感謝信與影片，親自向全體員工致謝。這支影片剪輯了自開航至今的各職務員工真實工作的畫面，影片一出，不少員工驚喜發現自己「當年」的努力身影，也勾起與同事一起挺過疫情與初創階段的點滴回憶。在影片最後，K董親「聲」獻上感謝，更是引來同仁熱烈回應：「突然聽到老闆的聲音太催淚了！」、「這就是我們的星宇魂！」

星宇航空在去年已獲 APEX 五星航空肯定，今年再度加碼 SKYTRAX 五星成就，奠定國際一線航空地位。明年二月即將開航的美國鳳凰城航線，亦備受市場期待，屆時星宇航網將涵蓋亞洲與北美共29個城市，搭配新機陸續交付，航網更加完整，服務能量也可望再升級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財