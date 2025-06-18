華為中芯被列入黑名單 彭博：台灣舉措罕見 標誌長期目標

台灣將華為和中芯國際列入管制黑名單，彭博指出，此一前所未有的舉措，標誌著長期目標是限制半導體關鍵產業技術流入中國。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣將中國人工智慧和晶片製造業龍頭華為和中芯國際列入管制黑名單，彭博報導指出，此一前所未有的舉措，可能預示美國將再次孤立中國半導體產業，也標誌著台灣政府兌現承諾配合美國對中的晶片政策，長期目標是限制半導體關鍵產業技術流入中國。

華為和中芯司被列入實體名單，台灣企業被禁止在未經許可的情況下與這兩家公司開展業務。這是台灣首次使用該黑名單制裁中國大型企業，並效法美國長期以來封鎖先進技術的做法。

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此舉也是賴清德總統今年4月承諾解決美國對出口管制的擔憂以來，首次公開就半導體限制採取行動。據知情人士透露，川普已敦促台北在對中國晶片限制方面承擔更多責任，尤其注重現有限制措施的執行。

報導指出，台灣的決定可能是一系列限制技術向中國流動措施中的首例，其長期目標可能是限制關鍵零件、矽材料和工廠建設專業知識的供應。這些關鍵零件、矽材料和專業知識，幫助台積電等企業轉型為全球最先進的晶片製造商。

同時，川普政府官員表示，美國支持盟友採取任何與華府政策保持一致、防止規避管制的措施。

根據研究人員估計，去年，蘋果和輝達的首選晶片製造商台積電在不知情的情況下，為華為生產290萬個AI晶片。這些半導體是透過一家中間商轉運，該中間商後來受到美國政府的制裁，並被台積電切斷了供應。

台灣公開針對中國最具戰略意義的公司實施黑名單很罕見，因為東亞的這些鄰國仍將中國視為重要的貿易夥伴。儘管日本加入美國主導限制中國取得先進晶片製造設備的行動，但東京和首爾政府都沒有將華為或中芯完全列入黑名單。

從表面上看，台灣的實體清單行動不會立即顛覆其常規業務，部分原因是該作法不適用於在中國註冊的企業。多年來，許多台灣公司已在中國當地設立子公司來處理中國的業務，而台灣當局對此類實體沒有管轄權。

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