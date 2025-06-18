預售屋買氣變化就像跳樓機 全國4月1天只賣111.3戶

4月，台北市、新竹縣市、台南市以及高雄市平均1天賣不到10戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋買氣就像是跳樓機，4月全國平均1天只賣掉111.3戶，相較去年同期的507.6戶、大減近8成，進一步觀察六都加新竹縣，台北市、新竹縣市、台南市以及高雄市平均1天賣不到10戶。

房產業者指出，根據網路售屋網平臺統計，329檔期全台新推建案數量預估有380個，若再加計之前還在銷售中的新案，現況很可能出現少數建案1個月連1戶都沒賣掉。

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四大都會區預售屋買氣 4月平均天賣不到10戶

根據信義房屋彙整預售屋實價揭露資訊，4月，六都加新竹縣市預售屋平均1天的銷售戶數，以新北市最多、約28.7戶，但相較去年同期的81.4戶、大減近65%，此外，桃園市、台中市4月平均1天賣掉戶數也超過10戶，分別約19.4戶、17.6戶，但對比去年同期則各大減近8成、以及衰退83%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售建案現況，與去年上半年相比買氣冷清許多，而當前房市景氣的確就像是跳樓機。

自從去年央行接連祭出信用管制措施後，即便是無立即貸款需求的預售屋市場，買氣也由熱轉冷，民眾購屋態度變得更為謹慎，尤其今年329檔期，整體而言買氣明顯不如往年，房市氛圍顯得冷清。

尤其主要都會區，超過半數一天平均賣掉戶數不到10戶，因此、整體看來，這波預售屋買氣大衰退是蔓延全台各縣市，無論北中南等區域無一倖免，也反映出市場觀望氣氛濃厚，買氣明顯收斂。

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