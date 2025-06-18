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西門子捐1.6億AI軟體給清大 培育AI工程人才

2025/06/18 15:02

清華大學今舉行CFD/CAE AI優化電腦輔助分析軟體捐贈儀式。動機系教授林昭安（左起）、動機系主任黃智永、副校長戴念華、台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋與兆水科技總經理藍偉華。（清大提供）清華大學今舉行CFD/CAE AI優化電腦輔助分析軟體捐贈儀式。動機系教授林昭安（左起）、動機系主任黃智永、副校長戴念華、台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋與兆水科技總經理藍偉華。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕西門子數位工業軟體今天捐贈價值1.6億元的AI軟體給清華大學動機系，包括480套的CFD/CAE AI優化電腦輔助分析軟體，整合熱流分析、結構分析與AI驅動的設計優化技術，將助清華大學接軌產業前沿技術、培育新世代AI工程人才。

清大副校長戴念華表示，西門子的義舉符合企業社會責任精神，也能為培養社會高階人才，縮小學用落差。而台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋是清華化學系校友，兆水科技總經理藍偉華則是清華動機系碩士班畢業生，也促成此次捐贈美談。

陳晧璋指出，清華學子如能熟悉業界使用的軟體，並取得認證，未來進入職場就能如虎添翼，發揮即戰力。動機系教授林昭安也說，工業軟體的效能強大，但要價不斐，有些軟體一套就要上百萬，感謝西門子及兆水科技捐贈6項專業軟體，每項都捐了80套，未來指導清大賽車工廠設計降低風阻的方程式賽車車體時，就能使用此次獲捐的STAR-CCM+軟體。，更可用於改善無塵室潔淨度。

本次捐贈也包含HEEDS AI工程優化平台，可將結構強度、散熱分析、振動噪音、電磁分析等不同模擬軟體串聯在同一平台，透過AI演算法找出最佳設計方案。

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