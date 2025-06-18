網揪出2架貨運航班從中國飛往伊朗？航空公司全說了

總部位於盧森堡的Cargolux，被網友質疑在以伊開戰後仍繼續飛往伊朗。圖為Cargolux航班示意圖。（歐新社）

有網友根據航班追蹤網站Radarflight24的數據，聲稱Cargolux上週末繼續飛越伊朗領空。（圖擷取自網路）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以伊衝突加劇，伊朗等多個中東國家的領空紛紛關閉，但總部位於盧森堡的「盧森堡國際貨運航空」（Cargolux）運營的2架貨運航班，在上週末被網友揪出，疑似改變了從中國飛往盧森堡的預定航線，轉而飛往伊朗，引發外界臆測。但Cargolux之後發出聲明澄清，指出航班追蹤平台提供的數據不正確，更明確表示旗下飛機並未飛越伊朗領空。

以伊衝突導致周邊領空關閉，各家航空公司改變航道，但上週末有網友根據航班追蹤網站Radarflight24的數據，聲稱Cargolux繼續飛越伊朗領空，被點名的是Cargolux營運的CLX/CV9735和 CLX/CV7206這2架航班。有網友就表示：「許多民航公司已重新規劃航線，避開這條動盪的空中走廊，但像 Cargolux 這樣的貨運航空公司為了維持全球供應鏈，仍選擇承擔一定風險。」

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有鑑於Cargolux的第2大股東就是中國企業「河南民航發展投資集團有限公司」（HNCA），持股高達35%，僅次於最大股東盧森堡航空（Luxair）的35.1%，因此格外引人注意，此事也引發網友議論。

不過，Cargolux在15日發表聲明，明確表示旗下飛機並未飛越伊朗領空，並指出飛行追蹤網站顯示的是「不正確的資料」。

Cargolux在聲明中強調：「我們注意到近期在社群媒體上流傳的消息與言論，聲稱根據某款公開應用程式提供的資料，Cargolux 的航班使用了伊朗領空。對此，我們鄭重聲明：Cargolux 的任何航班皆未飛經伊朗領空。」

Cargolux進一步補充：「我們的飛行追蹤系統提供的是即時資料，清楚顯示沒有任何航班進入伊朗領空。任何與此相反的說法都是毫無根據的。我們仍致力於在所有營運中，堅守最高的安全與透明標準。」

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