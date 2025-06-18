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育嬰留職停薪津貼增至７個月 勞動部年底前提修法

2025/06/18 13:45

勞動部長洪申翰今（18）日至立院報告指出，目前勞動部正規劃研議修正《就業保險法》，使育嬰留職停薪津貼增至７個月，預計年底前向行政院提出修法版本。 （記者李靚慧翻攝）勞動部長洪申翰今（18）日至立院報告指出，目前勞動部正規劃研議修正《就業保險法》，使育嬰留職停薪津貼增至７個月，預計年底前向行政院提出修法版本。 （記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部在今年婦女節前夕宣布，規劃讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，可再增加1個月津貼，勞動部長洪申翰今（18）日至立院報告指出，目前勞動部正規劃研議修正《就業保險法》規定，預計年底前向行政院提出修法版本，最快明年實施。

立法院社福及衛環委員會，今日邀請勞動部針對「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」進行專題報告。

為鼓勵父母共同陪伴子女成長，根據《就業保險法》規定，提供6成育嬰留職停薪津貼，自2021年7月1日起，另以公務預算加給2成育嬰留職停薪薪資補助，申請者共可領投保薪資的8成。

勞動部長洪申翰指出，目前勞動部正研議修正《就業保險法》，讓領滿6個月育嬰留停津貼的雙親，在育嬰留停期間，可以再各領1個月的津貼，以鼓勵雙親共同分擔育嬰責任。根據勞動部估計，若此政策順利上路，有2.1萬請育嬰留停的家長可以受惠。

立委王正旭、陳菁徽、廖偉翔等人，針對育嬰留職停薪的津貼，都希望請領的門檻能放寬，增加1個月津貼的實施時程，也希望能加快進度，不要等到明年才實施，以挽救岌岌可危的生育率。

對此，洪申翰表示，因涉及《就業保險法》修法，且需要修改的法條不只一處，需通盤研議修法版本、提出草案，預估年底前向行政院提出修法版本。至於育嬰留停津貼的申請資格及門檻，因為屬於《就業保險法》的給付，目的在於維持就業安定，因此需配合評估就業保險的資格、財源通盤評估。

根據勞動部報告內容，自110 年 7 月實施薪資補助至 113 年底止，共有32.3萬人請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助，其中女性請領人數為 24 萬餘人，較實施補助前增加 9%；男性請領人數8.2萬人，比補助實施前增加64％。

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