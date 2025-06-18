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高雄港規劃建置15處光電系統 估2028年起可年產約1.2萬仟度電

2025/06/18 13:04

高雄港規劃建置15處光電系統。（高雄港務分公司提供）高雄港規劃建置15處光電系統。（高雄港務分公司提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港務分公司規劃自建再生能源系統，利用既有或新建的建築物屋頂空間共15處，設置太陽光電發電設備，預計最快2028年開始，可年產約1.2萬仟度電。

高雄港務分公司表示，第一階段是位於洲際貨櫃中心區內的貨櫃集散倉棧、維修保養廠、進出站閘口等十一棟主要建築物，預計2026年6月前逐步完成，完成後每年可產約9262仟度電，每年減碳量約4585噸。

第二階段為3處屋頂型及1處停車場車棚，預計2027年12月前逐步完成，完成後每年可產約2699仟度電，每年減碳量約1336噸。合計兩階段共15處的建置規模完成後，最快2028年開始，每年總共可產1.2萬仟度電。

高雄港務分公司指出，建置太陽光電發電系統，將同時結合能源管理系統及儲能設備，強化高雄港電網韌性，不僅可紓緩港區用電尖峰時段對台電的用電依賴，也是高雄港實踐綠色港口的重要工作，有助增加電力資源調度彈性，提升能源使用效益，落實「安全、穩定、可靠」的能源供給原則。

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