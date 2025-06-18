中東風險未解、市場靜待Fed決策！ 新台幣暫收平盤29.535元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東情勢依舊緊張，新台幣兌美元匯率在央行昨日守穩29.5元關卡後，今早開盤受美元指數反彈影響，貶值5.5分，以29.59元開出，盤中最低一度探至29.605元，隨後迅速回升至29.508元，並於平盤29.535元附近窄幅整理。中午暫收平盤，台北外匯經紀公司成交量6.61億美元。

美國總統川普提前離席G7峰會，並在社交平台上呼籲全球人士「立即撤離德黑蘭」，市場避險情緒升溫，帶動國際油價飆升，美股四大指數全面收黑。台股早盤開低，惟台積電走強帶動反彈，指數震盪逾200點。

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目前市場持續關注以色列與伊朗戰況是否進一步擴大，並威脅到霍爾木茲海峽安全。一旦該海域遭攻擊或油輪受損，預料將引發國際油價劇烈波動，對全球通膨與金融市場形成新一輪衝擊。

此外，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於台北時間19日凌晨公布為期兩天的利率會議結果，市場高度關注聯準會對通膨趨勢與經濟前景的最新評估，特別是主席鮑爾談話內容是否釋出降息訊號。台灣中央銀行亦將於明日召開理監事會議，匯率與利率雙重決策時點將牽動新台幣後市走向。

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