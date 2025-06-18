正崴佈局新成長曲線 軍工、AI多箭齊發

正崴近年加速開拓新成長曲線，積極布局高潛力領域。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕正崴（2392）近年加速開拓新成長曲線，積極布局高潛力領域，管理層指出，目前除了透過模組與配件切入軍工應用，搶攻高毛利戰場，同時推進主動式光纖（AOC）高速傳輸線材產品量產進度，對接算力與資料中心商機，此外，事業部門也正在攜手美系大型平台開發新一代行動支付設備，拓展中小型商家市場。

正崴指出，軍工產業門檻極高，一般企業難以直接參與核心武器系統，需仰賴穩定關係與長期技術整合能力。公司近年從模組與周邊配件切入，包括攝影機、夜視鏡、頭戴式定位儀等技術，並計畫開發整合夜視與定位功能的軍用頭盔，同步投入無人機關鍵模組設計。相關設備可搭配智慧眼鏡方案使用，進軍戰術場域，亦可應用於消防、警政等單位，拓展商機層面。

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正崴表示，軍工市場雖然出貨量小，但具備交期長、客製化程度高與毛利高的特性，對營運結構有明顯正面助益。過去正崴曾與美系大廠合作滑鼠線與遊戲機配件，建立穩定的供應關係，也讓公司具備承接軍工產品製造的經驗與信任門檻，且美系雲端服務商前主管也自立門戶，創立軍工新創企業，反映軍工市場持續吸納技術人才與資源。與這類新創公司建立連結，有助於公司在軍工鏈中取得切入點，並串聯上下游人脈與產業鏈資源。

在主動式光纖（AOC）傳輸線領域，正崴已完成100G與400G版本產品開發，預計6月送樣，7月底前導產線將建置完成。800G版本也同步展開規劃，將做為下一階段主力產品推進。公司表示，這類產品主要鎖定伺服器與高性能算力中心使用，首波客戶為台灣原廠委託設計製造商（ODM），後續將拓展至美系品牌商，搶攻高速傳輸線材需求快速攀升的伺服器市場。

正崴亦將於今年9月起量產出貨新一代行動支付終端設備，合作對象為一家市值超過500億美元的美國平台業者。該產品針對中小型商家設計，整合拍照、掃碼、資料查詢與行動支付功能，外型與操作介面接近低階智慧型手機，主打取代傳統POS（銷售時點情報系統）機與一般手機收款工具，提供一站式整合方案。

據了解，正崴相關系列產品將推出3款機型，單價區間落在100至200美元之間，每款年出貨預估達10萬至20萬台。公司評估，2026年3款機型總訂單金額約新台幣20億元，雖對整體營收貢獻尚未顯著，但具備高毛利潛力，可望優化產品組合結構。

電子產業進入觀察期

針對當前總體環境變化，正崴表示，美國近年對中國加徵高額關稅，雖然表面稅率高達55%，實際課徵多落在25%至30%之間，仍對製造端構成壓力。部分客戶已開始反映20%的漲價需求，製造商也陸續將成本轉嫁至終端市場。目前市場進入觀察期，預期9月與10月將是關鍵時點，企業多採「塞貨」策略降低不確定性風險。

正崴並觀察到整體科技新品推出節奏放緩，除了美系龍頭手機廠牌維持既有季節奏之外，其餘PC與周邊產品多處於庫存調整階段，導致新案開發延後。為對應此波空窗期，公司加碼技術產品開發，力求在中長期中創造新的出貨支撐點。

正崴強調，集團具備完整供應鏈整合能力與美系合作背景，能靈活對應不同應用場域，無論是軍用、伺服器或支付裝置皆可提供客製化解決方案。未來將持續評估高毛利、高技術門檻領域的投入效益，做為下一波營運動能主軸。

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