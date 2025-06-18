彈性育嬰留停以日申請細節難產？ 勞長：正向政院爭取支援

彈性育嬰留停以日申請何時上路？至今尚未公布推動細節，勞動部長洪申翰表示，正向行政院積極爭取支援（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣面臨少子化危機，勞動部去年研議彈性育嬰留停以日申請，至今卻未能提出規劃細節，勞動部長洪申翰今日回應立委質詢表示，願意全力推動，目前正向行政院積極爭取支援，待爭取到、確認細節後，會盡快向外界公布。

立法院社福及衛環委員會，今（18）日邀請勞動部針對「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」進行專題報告，勞動部長洪申翰於會前接受媒體聯訪，媒體即關注彈性育嬰留停的規劃進度。

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洪申翰表示，針對「育嬰留停」的相關的改革，希望能讓育嬰留停能夠更彈性、更好用、可兼顧工作，更符合生育勞工的需求，這的確是國家正在面對嚴峻的少子化，應該要有的社會的投資，勞動部目前正向行政院爭取配套的支援。

不過，針對勞動部今日提出的報告，對於彈性育嬰留停「以日申請」，並沒有提出相關配套及細節內容，立委王育敏質疑，勞動部規劃的方案是什麼？勞工何時可以日為單位請育嬰假？

洪申翰表示，目前正在盤點配套資源，並與行政院爭取中，待爭取到、確認細節後，會盡快向外界公布。

王育敏強調，這是洪申翰本身也支持的方案，外界對他有高度期待，對於此案，是否有信心在任內推動實施？洪申翰表示「當然全力促成」。

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