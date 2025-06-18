以伊衝突升級 石油巨頭們發出警告

以色列上週五（16日）突襲伊朗的軍事與核能設施，引發雙方連日激烈交火。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著以色列與伊朗之間的衝突擴大到能源設施，引發市場對原油供應中斷的擔憂。殼牌（Shell）、道達爾能源（TotalEnergies）和EnQuest等石油巨頭們週二（17日）對以色列和伊朗之間不斷升級的衝突發出了警告，認為對關鍵能源基礎設施的進一步攻擊，將對全球供應和價格造成嚴重後果。

《CNBC》報導，以色列上週五（16日）突襲伊朗的軍事與核能設施，引發雙方連日激烈交火。近幾日，2國的一些油氣設施遭到攻擊，雖主要能源基礎設施與原油供應目前仍未受到嚴重破壞，不過供應大規模中斷的可能性仍令市場憂心，特別是伊朗可能封鎖具高度戰略地位的「霍爾木茲海峽」等最壞情況。

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對於以伊衝突持續升溫，殼牌（Shell）公司執行長薩萬 （Wael Sawan）週二在接受《CNBC》訪問時表示看法，稱過去的96個小時非常令人擔憂，不僅對中東地區如此，也包括對全球能源體系未來發展的影響，且從更廣泛的角度來看，考慮到我們目前看到的不確定性和背景以及地緣政治動盪，全球能源體系的走向也令人擔憂。

殼牌在中東有「相當大的布局」，不論是在營運資產或原油運輸方面都有深度參與。薩萬坦言，在接下來的幾天和幾週裡，如何應對這種情況，將是他與公司領導團隊最關心的問題。

道達爾能源公司執行長普亞內（Patrick Pouyanné）則表示，在以色列和伊朗關係緊張的情況下，公司最關心的是中東地區員工的安全，並希望後續的攻擊不會波及石油設施，因為這不只是安全與風險問題，對全球市場也將產生重大衝擊。

而EnQuest執行長貝塞蘇（Amjad Bseisu）將2025年形容為「動盪之年（the year of volatility）」，稱「幾乎每天都會發生一些不同的事情，但很明顯，以色列與伊朗之間的戰爭又升級了」。

貝塞蘇表示，這場可怕衝突越早結束，對整體市場越好。但從短期到中期來看，他認為市場的供應仍算充足。

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