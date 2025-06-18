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美股牛市全看美債臉色！彭博曝只有發行「這類債」多頭才能「續命」

2025/06/18 13:33

每當美國中長債淨發行量佔比超85%，且總發行量放緩時，標普500在12個月內的表現均顯著低於平均水平。（法新社）每當美國中長債淨發行量佔比超85%，且總發行量放緩時，標普500在12個月內的表現均顯著低於平均水平。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普500近期的驚人反彈令人側目，距離歷史高點只有一步之遙，然而彭博宏觀策略師懷特（Simon White）示警指出，數據顯示，每當美國中長債淨發行量佔比超85%，且總發行量放緩時，標普500在12個月內的表現均顯著低於平均水平，而目前這比例接近100%，在市場正處於最不友善的財政環境，若財政部想避免美股多頭崩盤，唯一出路是減少長債淨發行佔比，同時重啟總發行成長，換言之，就是大幅增發短債來救市。

外媒報導，歷史數據顯示，每當中長債的淨發行量（Net debt issue，債務發行總額減去債務償還總額後的差額）接近或超過財政赤字的100%時，股市必然陷入橫盤或下跌。

這項規律在2008年、2010年、2015年、2018年、2022年以及目前均得到驗證，幾乎涵蓋了全球金融危機以來除疫情外的每1次股市低迷期。

目前美國中長債淨發行量佔赤字的比例接近100%，長債淨發行量佔80%，而政府債務總發行量（Gross debt issue）增速卻在放緩。這種「反黃金法則」的組合對股市而言堪稱最壞情況。

懷特指出，中長債發行對市場流動性的「擠出效應」，正扼殺股市的上漲動力，而財政赤字帶來的成長刺激，遠不足以抵消這一衝擊。

數據顯示，當中長債淨發行佔比赤字超85%，且總發行成長率下降時，標普500在1-12個月內的表現均顯著低於平均。

市場正處於最不友善的財政環境，White直言，這絕不是投資的最佳時機。

回顧2023年，時任財政部長的葉倫曾透過大規模增發短債為市場注入活力，當時，逾2兆美元的閒置資金囤積在聯準會逆回購（RRP）工具中，短債發行激增，讓貨幣市場基金得以抽取RRP資金，既填補赤字又維持流動性，長債發行佔比隨之下降，股市得以開啟兩年牛市。

White指出，短債流動性對風險資產的影響，遠低於長債持有者，這種「低速流動性」特性，讓市場在高赤字環境下仍能喘息。

如今，市場再度呼喚類似的「短債解藥」，White認為，財政部若想避免多頭崩盤，唯一出路是減少長債淨發行佔比，同時重啟總發行成長，換言之，大幅增發短債。

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