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中國企業頻違約 阿富汗神學士怒喊卡25年油田開採協議

2025/06/18 11:23

阿姆河油田位於阿富汗北部的薩爾普勒省和法里亞布省，面積超過4500平方公里，估計有8700萬噸已探明的原油儲量。（法新社）阿姆河油田位於阿富汗北部的薩爾普勒省和法里亞布省，面積超過4500平方公里，估計有8700萬噸已探明的原油儲量。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）表示，由於中國公司Afchin頻頻違約，宣布終止與該公司的為期25年阿姆河油田開發協議。

綜合外媒報導，阿富汗當局與中企Afchin在2022年簽約阿姆河油田勘探和開採，根為期25年，根據協議，中國企業Afchin承諾第一年投資1.5億美元，三年投資5.4億美元，但阿富汗礦業和石油部發言人阿夫甘（Homayoun Afghan）17日宣布，終止了與中國公司合約。

阿夫甘指出，他們成立了一個跨部聯合委員會調查，在調查中發現，Afchin多次忽視合約履行問題，包括未依協議規定進行指定投資、指定油井的鑽探和勘探存在缺陷、缺乏必要的擔保、未僱用阿富汗國民、以及未履行社會、環境和能力建設責任；對此，Afchin並未回應。

阿姆河油田位於阿富汗北部的薩爾普勒省（Sar-e-Pul）和法里亞布省（Faryab），面積超過4500平方公里，估計已探明的原油儲量有8700萬噸。

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