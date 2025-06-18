跌破眼鏡 ! 全美最受歡迎薯條排名 麥當勞倒數第2、僅贏過「這家」

麥當勞的薯條曾是速食業界炸薯條的標竿，如今情況已不再如此。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國的速食文化中，薯條扮演著重要的角色，不僅僅是受歡迎的配餐，還是經濟學家用來觀察美國經濟狀況的指標之一。美媒報導，根據一項全美最受歡迎的薯條排名調查顯示，麥當勞的薯條排名非常慘澹，拿下倒數第2名，僅贏過墊底的「肯德基」。至於最好吃的薯條，則由「In-N-Out」獲得。

美國一家電視台《WWLP》報導，Seating Masters進行了一項全美地區研究調查，分析來自21間主要速食連鎖店、超過4萬則Yelp評論，得出一項最受歡迎薯條新排名。其中，In-N-Out漢堡位居榜首，在所有的門市的平均得分為3.86分（滿分5分）。其次為 Shake Shack和Freddy's 冰凍奶油凍和牛排漢堡，以及Bojangles與Chick-fil-A。

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至於大家熟知的麥當勞，其薯條曾是速食界炸薯條的標竿，但這次的評分僅1.91分，位居全美倒數第二。至於肯德基薯條，其平均評分為1.77，為最後一名。倒數第3至5名則為漢堡王、Church's Chicken和Popeyes。

據報導，專家以及數千名Yelp用戶對零食的強烈看法，新鮮度、品質和一致性至關重要。雖然大型連鎖店的產量可能很大，但似乎最好的薯條是手工切製，而不是大量生產。

分析師指出，麥當勞帶起的「薯條」快餐文化，反映著多數美國人的消費習慣。所謂的「薯條加購率」（Fry Attachment Rate），是指消費者在點主餐之餘，還會加購薯條的比率，又被經濟學家用來作為衡量美國經濟健康狀況的指標，也稱為「薯條指標」（French Fry Index）。

華盛頓州馬鈴薯種植者協會執行董事戴爾‧萊西姆表示，炸薯條是一門大生意。全球每年約生產400億磅冷凍馬鈴薯製品，其中北美約生產160億磅，哥倫比亞盆地（Columbia Basin） 約生產60億磅。

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