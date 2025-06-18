晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

跌破眼鏡 ! 全美最受歡迎薯條排名 麥當勞倒數第2、僅贏過「這家」

2025/06/18 14:16

麥當勞的薯條曾是速食業界炸薯條的標竿，如今情況已不再如此。（彭博）麥當勞的薯條曾是速食業界炸薯條的標竿，如今情況已不再如此。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國的速食文化中，薯條扮演著重要的角色，不僅僅是受歡迎的配餐，還是經濟學家用來觀察美國經濟狀況的指標之一。美媒報導，根據一項全美最受歡迎的薯條排名調查顯示，麥當勞的薯條排名非常慘澹，拿下倒數第2名，僅贏過墊底的「肯德基」。至於最好吃的薯條，則由「In-N-Out」獲得。

美國一家電視台《WWLP》報導，Seating Masters進行了一項全美地區研究調查，分析來自21間主要速食連鎖店、超過4萬則Yelp評論，得出一項最受歡迎薯條新排名。其中，In-N-Out漢堡位居榜首，在所有的門市的平均得分為3.86分（滿分5分）。其次為 Shake Shack和Freddy's 冰凍奶油凍和牛排漢堡，以及Bojangles與Chick-fil-A。

至於大家熟知的麥當勞，其薯條曾是速食界炸薯條的標竿，但這次的評分僅1.91分，位居全美倒數第二。至於肯德基薯條，其平均評分為1.77，為最後一名。倒數第3至5名則為漢堡王、Church's Chicken和Popeyes。

據報導，專家以及數千名Yelp用戶對零食的強烈看法，新鮮度、品質和一致性至關重要。雖然大型連鎖店的產量可能很大，但似乎最好的薯條是手工切製，而不是大量生產。

分析師指出，麥當勞帶起的「薯條」快餐文化，反映著多數美國人的消費習慣。所謂的「薯條加購率」（Fry Attachment Rate），是指消費者在點主餐之餘，還會加購薯條的比率，又被經濟學家用來作為衡量美國經濟健康狀況的指標，也稱為「薯條指標」（French Fry Index）。

華盛頓州馬鈴薯種植者協會執行董事戴爾‧萊西姆表示，炸薯條是一門大生意。全球每年約生產400億磅冷凍馬鈴薯製品，其中北美約生產160億磅，哥倫比亞盆地（Columbia Basin） 約生產60億磅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財