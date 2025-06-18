接軌全球全固態電池市場！台塑新智能「全固態鋰電池試量產線」啟用

台塑新智能宣布與明志科大綠能中心合作建置之全固態鋰電池試量產線，已正式完工並啟用。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕推動下世代電池！台塑新智能宣布，與明志科大綠能電池研究中心合作「全固態鋰電池試量產線」正式啟用，積極布局下世代電池技術；台塑新智能董事長王瑞瑜直指，此舉是為接軌全球全固態電池市場做好最佳準備。

台塑新智能指出，這條試量產線完整涵蓋關鍵材料與元件合成製備、電池堆疊與模組化製程，並結合精準檢測、品管機制，確保產品與製程穩定性，同時導入自主專利技術提升電池性能與循環壽命，加速推動全固態電池實用化，奠基未來新能源體系的核心技術能力。

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王瑞瑜表示，全固態電池具備「高能量密度、高續航力、高安全性」三大優勢，由於不含液態電解液，擁有更優異的熱穩定性，大幅降低電池熱失控、自燃起火、爆炸等風險；同時，固態電解質膜取代傳統鋰離子電池中的電解液及隔離膜，能夠簡化電池封裝設計與冷卻系統，因此有效減輕電池重量、體積，進一步提升續航能力。

王瑞瑜也說，儘管全固態電池距離大規模商用在全球業界仍有技術門檻尚待突破，但台塑新智能透過試量產線之建構與運行，驗證關鍵材料合成與製程技術可行性，有助於未來建立放大量產上的核心能力與經驗，並持續深化研發、製程技術整合，為接軌全球全固態電池市場做好最佳準備。

台塑新智能總經理劉慧啓認為，試量產階段的全固態電池將對標國際安全標準，包括針對充放電過程中的短路、過充，以及遭遇衝擊、針刺、擠壓、高空跌落等情境皆納入未來測試項目，並將進行極端高低溫貯藏、急速升降溫等環境模擬，例如於150°C高溫加熱10分鐘，電池仍無爆裂、無起火，顯示處於嚴苛條件下仍具備高度安全表現。

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