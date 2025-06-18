關稅衝擊經濟支柱汽車業 日本近8個月出口首度下降

美汽車關稅衝擊下，日本5月出口出現8個月以來首度下降。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（18日）公佈的數據顯示，日本5月出口出現8個月以來首度下降，顯示美國全面加徵的關稅正在威脅日本脆弱的經濟復甦。

《路透》報導，官方數據顯示，5月日本出口總額較去年同期降1.7％，降幅小於市場預期的中位數3.8％，而4月成長2％。其中，對美國出口年減11.1％，對中國出口降8.8％。5月進口年減7.7％，高於市場預期的6.7％降幅。貿易逆差達6376億日圓（約新台幣1310.9億元），市場預期為8929億日圓（約新台幣1835.8億元）。

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東京正竭力爭取華府免除汽車製造商面臨的25％特定關稅，這些關稅正給日本製造業帶來沉重的打擊。去年，日本向美國出口總價值21兆日圓（約新台幣43.17兆元）的產品，其中汽車約佔28％。

此外，除非能與華府達成協議，否則從7月9日起，日本還將面臨24％的對等關稅。日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）和美國總統川普（Donald Trump）尚未達成貿易協議。關稅威脅促使日本和其他亞洲主要出口國在今年稍早擴大了對美出口，進而推高同期對美出口的基數。

美國的關稅衝擊可能使日本原本就疲軟的經濟復甦脫軌，低迷的私人消費已經導致日本這個全球第4大經濟體在1-3月出現萎縮，這是1年來首度出現萎縮。

這也使日本央行（BOJ，日銀）提高利率和縮減資產負債表的任務變得更加複雜，日銀週二（17日）宣佈維持利率穩定，並決定明年放緩縮減資產負債表的步伐，表明日銀傾向於謹慎地撤出長達十年的大規模刺激計劃。

根據日本綜合研究所（Japan Research Institute）預估，如果所有威脅對日本徵收的關稅措施全部生效，日本對美出口將下降20％至30％。一些經濟學家表示，這些關稅可能使日本國內生產毛額（GDP）減少1個百分點。

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