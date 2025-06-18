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jpp-KY： AI伺服器與航太 營運成長雙主軸

2025/06/18 10:32

jpp-KY今日舉行股東會，對營運展望審慎樂觀。（jpp提供）jpp-KY今日舉行股東會，對營運展望審慎樂觀。（jpp提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY 經寶精密（5284）今日召開股東常會，jpp表示，隨著AI伺服器與航太業務需求雙雙成長，持續擴充產能、深化智能製造布局，朝營收、獲利雙成長目標邁進。

jpp指出，AI伺服器與雲端基礎建設已成為各國戰略核心，將把握產業趨勢，穩健提升產品線、技術含量與產能效能，為股東與客戶創造長期價值。

在航太方面，jpp說，除既有Airbus與Thales體系訂單外，也與Safran等新客戶持續拓展合作，而除既有航太工藝認證外，持續導入機器人自動搬運與原物料配送系統，推進數位化與流程優化，同時，航太區與非航太區域將依照產品線重新劃分，提升產線彈性與管理效率。

jpp指出，下半年將持續拓展AI伺服器與航太雙主軸，深化與國際客戶合作關係，擴大參與能源基礎建設、全球供應鏈轉移等新興機會，也期望在巴黎航太展爭取更多高附加價值航太訂單，並透過法國子公司承接、回泰國生產，強化生產彈性與成本競爭力。

jpp5月合併營收2.88億元，創單月歷史新高，年增率高達94.21%，累計前5個月營收亦年增近50%，其中通訊與AI伺服器相關業務佔比已超過60%。

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