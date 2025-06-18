馬斯克公佈藥物檢測結果 嘲笑白宮吸毒謠言

馬斯克週二（17日）在社交平台X分享其最近的藥物檢測報告結果截圖，所有檢測藥物均為陰性，與謠言完全相反。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》上月底報導指控，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在去年為美國總統川普（Donald Trump）競選期間，濫用非法藥物。馬斯克週二（17日）在社交平台X分享其最近的藥物檢測報告結果截圖，所有檢測藥物均為陰性，與謠言完全相反。

《紐約時報》今年5月30日刊文稱，馬斯克曾大量使用強效麻醉劑K他命，導致膀胱問題，並指這位全球首富去年還曾服用搖頭丸（ecstasy）與迷幻蘑菇（mushrooms），甚至隨身攜帶藥盒。報導提到，尚不清楚馬斯克在今年1月川普上任後，擔任「政府效率部」（ DOGE）負責人期間是否持續用藥。

請繼續往下閱讀...

今年6月，在接受藥物測試之前，馬斯克在X平台澄清：「我要明確說，我現在沒有吸毒！《紐約時報》完全在胡扯（ lying their ass off）」，並進一步解釋表示「幾年前我確實試過醫師開立的處方K他命，也在X上公開說過，這不是什麼新鮮事。它幫助我走出低潮，但之後我就沒再碰了。」

現最新報導，馬斯克週二在社交平台X發文，分享了一份其最近在奧斯汀醫學實驗室藥物檢測的報告結果截圖，報告顯示，馬斯克的搖頭丸、氯胺酮和可卡因等10幾種藥物的檢測結果呈陰性，與謠言完全相反。馬斯克在該貼文簡單寫道「lol（laugh out loud，大笑）」，諷刺意味十足。

馬斯克發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「更多證據表明，新聞和其他各種評論員的言論完全是錯誤的」、「很高興看到你戒毒了。現在盡量戒掉！」、「很高興知道當你說川普在愛潑斯坦的檔案裡時你是清醒的」等。

但也有網友不相信馬斯克沒吸毒，稱「沒人相信這個」、「世界首富連個尿液檢查作弊的資源都沒有？饒了我吧。」、「現在用你的頭髮做同樣的測試......尿液測試只能顯示你過去幾天沒有吸毒。」、「如果你每天都服用氯胺酮，它會在你的血液中停留 48 小時，因為你不是第一個玩弄藥物測試的人」。

而指控馬斯克濫用毒品的《紐約時報》也在馬斯克的發文下面留言稱，「馬斯克持續發飆，是因為他不喜歡我們的報導。自從我們發表關於他在總統競選期間吸毒的報導以來，他所說或提出的任何內容，都無法推翻我們所揭露的事實，我們堅信我們的新聞報導」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法